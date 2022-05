Cote d'Ivoire: Le prochain sélectionneur des Eléphants connu le 11 mai

Lors de la campagne électorale, Yacine Idriss Diallo avait promis régler le problème de sélectionneur le plus rapidement possible une fois élu. Il avait opté pour un duo d'entraîneur dont un ivoirien et un expatrié.

Installé à la tête de la FIF, ce mercredi 4 mai, le nouveau président a déjà lancé un appel candidature pour trouver un successeur à Patrice Beaumelle qui a été remercié le 6 avril passé.

" Si nous sommes élus notre priorité sera de trouver un sélectionneur à notre équipe A. Pour la CAN 2023, nous souhaitons un duo d'entraîneurs ", avait-il déclaré lors de l'officialisation de sa candidature. Lors de la passation de charges, il est revenu sur le sujet. " La FIF lancera dès ce soir un appel à candidature pour le poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire peu importe la nationalité ".

Un comité d'urgence a siégé avec pour principal objectif de trouver un nouvel sélectionneur pour l'équipe nationale le plus rapidement possible. Les dépôts ont démarré dans la soirée du mercredi 4 mai et prendront fin le 10 mai à 17heures, heure locale. Après réception des dossiers, la commission révèlera ensuite le nom du nouveau garant de la sélection nationale le 11 mai. " Un comité d'urgence a eu lieu. Et le comité d'urgence s'est penché, j'allais dire sur l'équipe nationale A. Vous savez que notre équipe nationale rentre en compétition le 4 juin et il fallait donc immédiatement trouver un entraîneur.

La question a été débattue en comité d'urgence et une commission a été mise en place pour travailler sur les dossiers dont l'appel à candidature est ouvert aujourd'hui (mercredi 4 mai) et sera fermé le 10 mai à 17 HL. La commission qui a été mise en place va rendre sa décision et toute nation entière connaîtra le nom du nouveau sélectionneur le 11 mai et dès qu'il prendra fonction, son adjoint aussi sera nommé ", a assuré le nouveau Directeur Exécutif.

Armand Gohourou a annoncé la ferme intention du Comex d'avoir un entraineur local comme adjoint numéro un en plus de ses autres adjoints. " Comme cela a été annoncé dans la vision du président sera un ivoirien. Tout naturellement, il doit venir avec d'autres adjoints mais le premier adjoint sera un ivoirien. Et nous espérons que cela va permettre de se mettre au travail et aller très rapidement ", a-t-il conclu.

Plusieurs missions lui seront assignées dont celles de mettre en place une Sélection Nationale A de football sur la base des nouveaux fondements, atteindre les minimum les demi-finales de la CAN 2023 puis collaborer avec les autres entraineurs/sélectionneurs des catégories inférieures. Il doit être titulaire de diplômes fédéraux ou étranger (Licence A CAF, Licence A UEFA, Licence Professionnelle ... ).