Sénégal: Drapeau du Chef de l'Etat - 70 lutteurs des 14 régions présents à Diourbel

Durant ce week-end, Diourbel sera la capitale de la lutte traditionnelle grâce au championnat national de lutte doté du Drapeau du Chef de l'Etat.

Vendredi, le Comité national de gestion (Cng) de lutte et toutes les parties prenantes ont procédé aux formalités liées au pesage et à la visite médicale des lutteurs. Plus de 70 lutteurs venus des 14 régions du Sénégal vont s'affronter dans différentes catégories de 66 à plus de 100 kg.

La région de Diourbel abrite, depuis hier vendredi, le championnat national de lutte traditionnelle sans frappe doté du Drapeau du Chef de l'Etat. Pour la tenue de cette 22ème édition, les quatorze régions du Sénégal ont présenté chacune une équipe de cinq lutteurs dont les poids sont compris entre 66 et 100 kg sans compter le " open " qui permettra aux lutteurs de plus de 100 kg de participer au championnat.

Ainsi, dans la compétition par équipe, on dénombre quatre poules dont deux de 3 équipes. Le groupe A est, du coup, composé de Diourbel, Sédhiou et Kolda tandis que Thiès, Saint-Louis et Louga partagent la poule B. Les deux autres poules de quatre équipes sont ainsi composées : Fatick, Kaolack, Ziguinchor et Tambacounda (Poule C) ; Dakar, Matam, Kédougou et Kaffrine (Poule D).

Selon le directeur technique national de la lutte, Khalifa Sow, toutes les équipes ont eu à faire leur visite médicale et leur pesage et cela s'est bien passé. Cependant, il précise que certains lutteurs ont accusé du retard et n'ont pas encore subi les formalités, particulièrement un lutteur de l'équipe de Kolda.

Capitaine de l'équipe de Diourbel et par ailleurs capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Boye Faye, qui vient de terminer ses formalités, explique que le défi est double pour la région organisatrice. " Nous avions gagné le championnat l'année dernière, nous allons tout faire pour le conserver et c'est un double défi pour nous. Certes, nous avons trois nouveaux dans l'équipe, mais cela ne change rien et c'est le même scenario que l'année dernière ", rassure Boye Faye.

Pour ce qui est de la prise en charge des équipes, certaines se disent satisfaites malgré quelques manquements, à l'image de Diourbel, tandis que d'autres révèlent qu'elles sont laissées à elles-mêmes. " Nous sommes venus avec une équipe de lutteurs très engagés mais qui ne bénéficient d'aucun appui financier pour supporter les charges. Nous souhaitons vraiment que nos autorités nous viennent en aide ", confie le président du Comité régional de lutte de Sédhiou, Mamadou Sy.

Quant à l'open qui concerne les plus de 100 kg, le directeur technique national de la lutte, Khalifa Sow, explique qu'elle vise à permettre aux grands lutteurs de participer au Drapeau du Chef de l'Etat. En effet, dit-il, ils ont constaté qu'il existe de grands champions de la lutte traditionnelle qui n'ont pas le trophée du Drapeau du Chef de l'Etat dans leur palmarès. Donc il fallait trouver un moyen de leur permettre de conquérir ce drapeau qui symbolise un leadership national en matière de lutte sans frappe. Le Dtn a aussi indiqué que selon le calendrier, la journée de samedi est dédiée à la compétition individuelle par poids, de 66 à 100 kg, et celle de dimanche à toutes les phases finales de toutes les catégories.