Madagascar: Midirama - Les Malgaches face à l'incertitude de l'avenir

La hausse des salaires a été annoncée officiellement par le président de la République au cours d'une intervention télévisée. L'opinion n'a pas commenté ce qui a été dit, mais elle en a pris acte.

Elle a retenu que la hausse serait de 25% pour les fonctionnaires et qu'elle serait fixée à 5% pour les plus hauts revenus. Les salariés les plus modestes toucheraient 250 000 ariary, 220 000 ariary étant payés par l'entreprise et 30 000 ariary pris en charge par l'Etat. Les modalités de la décision ont été détaillées par la ministre des Finances par la suite. Elle sera effective en ce mois de mai. La population attend maintenant la suite des événements et espère qu'il n'y aura pas de réactions en chaîne trop importantes au niveau des prix.

Le contexte pousse la classe politique à sortir du mutisme qu'elle a observé depuis. La session ordinaire de l'Assemblée nationale est l'occasion pour les députés de l'opposition de manifester leur présence au sein du Parlement. Les rumeurs de dépôt de motion de censure et de demande de changement du bureau permanent de l'Assemblée semblent fondées et la réaction de la présidente de la Chambre basse, Christine Razanamahasoa, demandant plus de responsabilité aux députés leur donne un certain crédit. Les aides accordées par les bailleurs de fonds, en tout cas, se multiplient. Néanmoins, elles sont destinées aux populations victimes de la malnutrition et de la famine. Madagascar, comme tous les pays du monde, essaie d'amoindrir les conséquences économiques de la crise ukrainienne.

Pour le moment, elle n'en ressent pas directement les effets, mais elle doit se préparer au choc qui viendra tôt ou tard perturber l'économie du pays. Le pouvoir prépare fébrilement la manière d'en amortir les effets. Les responsables du ministère de la Santé peuvent maintenant dire que la pandémie de Covid-19 est maîtrisée. Les chiffres de contamination continuent de baisser de manière spectaculaire et aucun décès n'a été constaté durant les deux dernières semaines. La campagne de vaccination est relancée, les incitations ont repris.

La guerre russo-ukrainienne entre dans son 76e jour. L'armée russe n'a pas réussi l'offensive éclair qu'elle escomptait. Elle se heurte à une résistance opiniâtre de ses adversaires. Elle a eu toutes les peines du monde à consolider ses positions et utilise des moyens colossaux pour y parvenir. Elle pilonne les bâtiments ukrainiens sans aucune retenue.

Il n'y a que ruines et désolations dans les endroits qui ont été bombardés. Les pertes humaines sont importantes des deux côtés. Elles s'élèvent à vingt mille militaires chez les Russes. L'estimation est à peu près la même chez les Ukrainiens. C'est dans ce contexte que va être célébrée la commémoration de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie le 9 mai prochain. Les commentateurs essaient de deviner quelle sera l'attitude de Vladimir Poutine à cette occasion.

La France se prépare à participer à une campagne électorale animée pour les élections législatives des 12 et 19 juin. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon a réussi à soumettre tous les partis de gauche. Le parti socialiste, le parti communiste, et les Verts, ont signé un accord qui leur permet de sauver ce qui peut encore l'être après leur déroute des présidentielles. Cet engagement des signataires de l'accord provoque des remous au sein de leur parti respectif. De nombreux cadres du PS ne l'ont pas accepté, certains décident de le quitter.

C'est une population résignée qui attend les conséquences de cette hausse des salaires annoncée par le président de la République, le week-end dernier. Ce n'est pas tant son effectivité que ses résultats sur le plan pratique qui la préoccupe. Les jours voire les semaines à venir permettront de voir dans quelle direction le pays se dirige. Tout semble être fait pour que les Malgaches sortent le mieux possible de la crise qu'il traverse, mais comme nous le disons souvent, l'avenir n'est pas écrit.