Soudan: Examen du Problèmes de la région d'Abyei

Al-Fula — Le sous-gouverneur du Kordofan de l'Ouest, M. Adam Karshoum Noureddine a présidé vendredi à la ville Al-Fula la réunion conjointe entre le Comité de sécurité de l'État et les administrations principales et de supervision de la région d'Abyei.

Où la réunion a écouté un éclaircissement du chef de la supervision, Maj-Gen Muhammad Alawi Koko, sur le transfert de toutes les institutions de l'administration globale de la région d'Abyei pour être présentes dans tous les sites et pour réfléchir et consulter les parties prenantes sur leurs problématiques, en plus de permettre aux différents départements de toucher de près les problèmes et de contribuer à leur trouver des solutions.

M. Alawi a déclaré que la région d'Abyei souffre d'un grand vide administratif et sécuritaire.

De son côté, le sous-gouverneur du Kordofan de l'Ouest a appelé à donner la priorité au problème du chômage et à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes afin de freiner le phénomène du port d'armes, considéré comme l'une des menaces sécuritaires pour les communautés locales, et a appelé à un mécanisme de coexistence pacifique et rendant l'unité attractive. entre les Misseriya et les Ngok Dinka.