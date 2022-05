Congo-Brazzaville: Eglise kimbanguiste - Le révérend Georges Etou Mongo, nouveau président délégué du collège exécutif national

Nommées par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, les nouvelles promues de ladite église en République du Congo ont été installées dans leurs fonctions par l'envoyé spécial du chef spirituel, le révérend Corvey Modudu Bopao, représentant légal premier suppléant en charge de l'évangélisation et missions.

Après le premier centenaire célébré le 6 avril 2021 et dans le but de démarrer le nouveau, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste a nommé les membres de la direction du collège exécutif national en République du Congo. La cérémonie d'installation des nouveaux promus s'est déroulée en présence du secrétaire général du département de Brazzaville, Jésus Oko Letchaud Bonsang, représentant l'État congolais. Le révérend Georges Etou Mongo, représentant légal premier suppléant, a été nommé président délégué du collège exécutif national. Il remplace à ce poste le révérend pasteur Ati Okouo Kiyime Mvele, représentant légal premier suppléant, nommé conseiller général de l'église.

Sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a nommé aussi le révérend Firmin Nkazi, secrétaire national ; de même que Brice Voltaire Obami Etou aux fonctions de chargé de mission près le cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, résident en République du Congo ; et le révérend Athanase Malonga, représentant légal deuxième suppléant aux fonctions d'inspecteur national au sein du collège exécutif national.

Pour bien animer les départements, le chef spirituel et représentant légal a nommé douze responsables au sein du collège exécutif national. Il s'agit des révérends Emmanuel Kinouani, représentant légal premier suppléant, chef de département de l'évangélisation et missions ; Bernadette Nkoundza, représentante légale deuxième suppléante, au département des finances et budget ; Daniel Okana, représentant légal deuxième suppléant, au département de Dcagek ; Berthe Landu Kussiama, représentante légale deuxième suppléante, au département des affaires sociales ; Sébastien Elion, représentant légal deuxième suppléant, au département de la presse et information ; Véronique Ossakouelé, représentante légale deuxième suppléante, au département de la santé ; ...

Il y a eu aussi la nomination du directeur de la fondation Simon Kimbangu en République du Congo, en la personne d'Armel Ali Etou ; ... et bien d'autres.

L'État prend acte de toutes les décisions de nomination

A l'issue de la cérémonie, le secrétaire général du département de Brazzaville, au nom du préfet, a pris acte de toutes les décisions de nomination qui ont été prononcées. En effet, dans son adresse, il a souligné qu'il était question pour la préfecture de venir voir de visu, de garantir et de sauvegarder les intérêts de l'État dans le département de Brazzaville.

" Je me réjouis de la façon dont votre église kimbanguiste en République du Congo mène à bien ses activités sur ce territoire. La liberté de croyance est une liberté publique qui est bien encadrée par nos propres outils. Par ailleurs, la séparation des églises et l'Etat est à la fois raisonnable et conforme aux intérêts et à la dignité de la République. Mais nous, représentants de l'État, veillons à ce que le lien entre l'État et l'église, notamment la vôtre, ne soit pas abimé et que le principe sacro saint de la laïcité demeure de mise ", a expliqué Jésus Oko Letchaud Bonsang.

Pour le nouveau président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste en République du Congo, ses priorités sont avant tout de respecter ce que lui dit le chef spirituel. " On ne va pas rassembler ceux qui sont ensemble, mais on rassemble ceux qui sont divisés, c'est notre devoir, c'est la charge qui nous est donnée. Je pense que nous serons tolérons. Et si nous réussissons à le faire, nous nous soumettrons à ce que notre chef spirituel nous donne. Je pense que cela sera favorable pour l'État, parce que s'il y a la paix ici, l'État aussi est tranquille ", a indiqué le révérend Georges Etou Mongo.

Il a invité tous les fidèles de l'église kimbanguiste à l'unité. " Nous sommes tous les fils d'un même père, nous devons être ensemble, parce que nous avons un créneau qui nous dit : "bolingo, mibeko, misala". Si tous, nous sommes les enfants d'un même père, nous devons nous soumettre, parce que nous jouons la politique du chef spirituel. S'il rassemble, nous aussi devons rassembler ", a-t-il lancé.

Précisons que le nouveau président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste en République du Congo, le révérend Georges Etou Mongo, avait déjà occupé ces fonctions en 2015. C'est pour la seconde fois qu'il bénéficie de la confiance du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste.