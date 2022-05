Madagascar: Activités parascolaires - Un atout pour la réussite scolaire

Les activités parascolaires jouent un rôle important en aidant les enfants à développer leurs aptitudes et leurs habiletés par le biais des sports et des arts.

De nombreux établissements privés commencent à inclure ces activités dans leurs emplois du temps qui contribuent beaucoup à la réussite scolaire de leurs élèves. C'est le cas de l'école " La Pie " qui accorde une attention particulière à ce sujet. " Nos élèves ont le choix entre le karaté, la cuisine, la natation ou encore la danse et ils doivent y participer.

Les activités récréatives et de loisir peuvent aider les enfants à acquérir de précieuses aptitudes sociales en plus de les exposer à de nouvelles situations où l'autorité, la structure, les règles, le jeu de l'équipe et l'interaction de groupe sont utilisés pour atteindre différents objectifs à l'extérieur du milieu scolaire ", argue la fondatrice de cet établissement scolaire, Ravelojaona Ramboarinoro.

Discipline. Depuis plusieurs années, " La Pie " affiche un taux de réussite de 100% pour le CEPE et le BEPC et aux alentours des 90% pour le baccalauréat. C'est le résultat d'un dur labeur et surtout d'une discipline rigoureuse qui est la force principale de cette école qui a son siège à Ampefiloha et son annexe à Itaosy, selon à son tour le directeur de cet établissement, Andry Ravelojaona.

" Aucune tolérance n'est accordée aux élèves qui enfreignent les règlements quel que soit leur milieu social ", a-t-il souligné. Cet établissement scolaire célèbre actuellement son 30e anniversaire qui a été marqué par une messe à l'Ecar Saint-Joseph Anatihazo hier. Un " nofon-kena mitam-pihavanana " sera encore au programme le 21 mai et sera suivi par plusieurs activités, tandis que la célébration proprement dite ne prendra fin qu'en mois de mai 2023.