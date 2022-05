Madagascar: UTOP - 13e édition - Le premier arrivé à 10 heures

Au total, 1 813 traileurs issus de 13 nationalités différentes participent à la 13e édition de l'UTOP ce week-end. L'épreuve de la course reine de 126 km a débuté hier soir à Marozevo.

C'est parti pour les trois jours de course en nature organisée par l'association Ultra Trail des O Plateaux (UTOP). Les 83 inscrits à la course mythique l'Ultra-Trail de 126 km ont ouvert le bal de cette 13e édition. Ils ont pris le départ à Marozevo à 20h du soir. Bien évidemment, le champion en titre Jean Nelson Rakotozafy est de la partie. Il porte le dossard numéro 1020.

Après tant de préparation, la nouvelle recrue du Crown Athletics Club Antsirabe espère battre son temps de 14h27min. Il doit faire cette distance de 126 km en 14h00min ou 13h55min, soit arrivé au Lycée Français Ambatobe ce jour vers 10h du matin. Il était au bout de ce temps l'an dernier, mais a perdu 30 minutes à l'entrée du Carion et Angavobe.

Pour le Semi-Trail de 65 km, les trois licenciés de la Fédération malgache de l'Athlétisme, à savoir, Rivosoa Hobilalaina Andrianirina, Victor Rafanomezantsoa, Tojonirina Andriamifidy ayant terminé le podium sont dans la course. Les 258 inscrits pour cette catégorie, dont 28 licenciés, ont commencé la course ce matin à 5h à Mantasoa. Comme lors de la dernière édition, le champion bouclera la distance en 6h et quelques minutes, et franchira donc la ligne d'arrivée vers 11h.

Une course très importante, le T-Rail de 35 km a enregistré 475 participants. Le départ est prévu à 7h30 à Carion. Le premier arrivé à Ambatobe est attendu vers 9h30. Quant à la nouvelle course 6-Trail de 22 km, 306 coureurs se donnent rendez-vous à Soamanandray à 9h avec un parcours plein de surprises. Le Zaza Trail et le Fun Run clôtureront cette édition demain, suivie d'une cérémonie de remise des récompenses pour toutes les épreuves à Ambatobe à 11h.