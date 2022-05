Madagascar: Programme Fihariana - Développement des secteurs porteurs dans la région Haute Matsiatra

La région Haute Matsiatra représente un potentiel entrepreneurial à professionnaliser. Il s'agit notamment d'une région favorable au développement de l'agriculture et de l'élevage qui sont tous deux des secteurs porteurs contribuant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à Madagascar.

Le programme Fihariana y a spécifiquement déployé deux de ses produits visant à appuyer les entrepreneurs ruraux, à savoir le produit " Akohonakà " qui est destiné aux aviculteurs ainsi que le produit " Zara Iombonana " qui vise à soutenir les coopératives. Depuis son intervention dans cette région, certains secteurs porteurs touchant de nombreuses personnes dont entre autres, l'artisanat, le tourisme, la santé-médecine et le Bâtiment et Travaux Publics, ont pu être développés.

57% des bénéficiaires. Des business plan types ont été mis à disposition des entrepreneurs pour faciliter leur accès au financement. L'élaboration de ces documents de travail s'avère également importante pour pouvoir déterminer la rentabilité de leurs projets et l'indépendance financière des promoteurs à terme. Outre l'appui financier octroyé par le programme Fihariana au profit des jeunes entrepreneurs, les partenaires tels que Famrshop, ONUDI et l'Organisation International du Travail (OIT) ont apporté leurs contributions à travers leur encadrement et leur formation dans le but d'optimiser leurs résultats.

Il est à noter que plus de 57% de ces bénéficiaires sont constitués de femmes entrepreneures. La gérante de la société Ti-Kisoa, en la personne de Mioralalaina Kenny Randriantseheno, opérant dans cette région à forte potentialité agricole, en fait partie. " Grâce au programme Fihariana, j'ai pu augmenter la taille de mon cheptel porcin. Encore petit soit-il, je me réjouis d'avoir créé dix nouveaux emplois tout en apportant ma contribution au développement de ma région ", d'après son témoignage.

Éducation financière. Force est de remarquer que la plupart des projets soumis par les entrepreneurs dans la région Haute Matsiatra et qui sont soutenus par le programme Fihariana favorisent l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire qui constitue un objectif inscrit dans le " velirano " numéro 9 du président de la République. Pour sa part, " Fihariana œuvre de manière à ce que tout porteur de projets ayant le désir d'entreprendre dispose des outils nécessaires pour atteindre ses objectifs dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat. À titre d'illustration, les promoteurs auront un plan d'affaire clair, solide et cohérent combiné à une formation sur la gestion d'entreprise et une véritable éducation financière ", a rappelé Valérie Zafindravaka, Secrétaire Exécutif de ce programme.