Madagascar: Arago - Cachan - 60e anniversaire des Foyers Universitaires Malgaches en France

Le Conseil des ministres du 4 mai dernier a approuvé la communication verbale relative à la célébration du 60ème anniversaire des Foyers Universitaires Malgaches (FUM) en France effectuée au titre du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES).

Centres d'hébergement. Les deux FUM sis respectivement au 8, Bd Arago, 75013 Paris et au 1, Avenue Léon Eyrolles, 94230 Cachan sont des établissements publics à caractère administratif rattachés au MESUPRES. Comme leur nom l'indique, ce sont des centres d'hébergement des étudiants, des enseignants et des chercheurs de nationalité malagasy en France. La pose de la première pierre a eu lieu en 1960 par le président Philibert Tsiranana et l'inauguration, le 18 janvier 1962.

Comité de pilotage. En fait, c'est Cachan qui souffle effectivement ses 60 bougies cette année car Arago a été fondé en 1947. Les deux FUM sont dirigés par un seul et même directeur, en la personne d'Andrianome Hoby Ramanamirija. Il est à la tête du comité de pilotage de l'organisation de la célébration du 60e anniversaire dont " l'objectif général est de rassembler la diaspora en France, ainsi que des hautes autorités malgaches et de fêter ensemble cet événement exceptionnel ".

Redécouverte. Au programme, des animations culturelles (concerts, spectacles de chants et de danses malagasy, théâtre... ) et des activités sportives (foot, tennis de table, arts martiaux... ). L'occasion aussi de redécouvrir la langue malagasy à travers des concours de kabary, de déclamation de poèmes, de " soratononina " ou dictée. Sans oublier la redécouverte de la création artistique malagasy (artisanat, mode, coiffure... ), de la cuisine traditionnelle et de produits malgaches. Il y aura aussi des stands d'association socioculturelle. Un concours de logo ainsi que de bannière de toile de fond sera organisé au début de la célébration prévue au mois de juillet 2022, dans l'enceinte du FUM de Cachan.