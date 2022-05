Madagascar: Andry Rajoelina - " Je porte le chapeau de l'échec des régimes précédents "

Journée de vendredi très chargée pour le président Andry Rajoelina. En effet, le Chef de l'Etat a visité hier deux districts dans la partie Sud-est de la Grande île, à savoir Vohipeno et Farafangana.

Une journée marquée par une série d'inaugurations de " zava-bita " et une rencontre avec la population locale. Andry Rajoelina a ouvert sa visite par l'inauguration du Lycée manarapenitra de Vohipeno. Ce lycée construit en 1968 vient d'être remis à neuf. Durant son discours, le président de la République a annoncé que le dernier lycée construit à Vohipeno a été inauguré le 4 octobre 1983 tandis que le CEG de Vohipeno dont la réhabilitation est aussi en cours, date de 1968. 40 ans après, l'Etat décide d'installer des infrastructures manarapenitra à Vohipeno.

Pour ne citer que la route en pavée nouvellement construite dans le quartier d'Ambohimanarivo et le stade aux normes qui sera inauguré incessamment. Le numéro Un d'Iavoloha a aussi inauguré la route de 22 km sur la RN12 reliant la commune de Tsararafa à Vohipeno au district de Farafangana. Cette portion de route nationale représentait un calvaire pour la population locale depuis 2006. À entendre les explications du ministre des Travaux publics, Hatrefindrazana Jerry, cette route s'inscrit aussi dans le projet de construction de la Route du Soleil annoncé par le président Andry Rajoelina, reliant Fort Dauphin - Vangaindrano. Il a aussi annoncé la construction de la route Farafangana - Irondro jusqu'à Mananjary.

480 écoles. " Je tiens toujours mes promesses et je ne trahirai jamais mes engagements ", a déclaré le président Andry Rajoelina lors de son discours. À rappeler que la construction de cette route de 22 km résulte de la demande faite par les Ampanjaka lors du passage d'Andry Rajoelina à Vohipeno en 2018, juste avant les élections. Quant au nouveau Lycée manarapenitra de Vohipeno, c'est un bâtiment comportant 12 salles de classe et dont la capacité d'accueil est de 600 élèves. L'établissement dispose d'un laboratoire équipé de kits de labo qui permettra aux élèves de faire des études théoriques et d'une salle informatique équipée de 50 tablettes et ordinateurs portables.

Il faut reconnaître que les élèves de ce lycée sont particulièrement doués dans le domaine de la manipulation des nouvelles technologies. À l'exemple d'un enfant handicapé qui a démontré une aisance remarquable dans l'utilisation d'un tableau interactif. " En trois ans, nous avons pu construire 480 établissements scolaires dont 140 EPP manarapenitra ", a fait savoir le Chef de l'Etat tout en soulignant au passage que le nombre total de lycées construits depuis l'Indépendance est de 510. Une manière à lui de souligner que ce régime détient le record en ce qui concerne la construction d'infrastructures scolaires.

Andry Rajoelina s'est ensuite rendu dans le quartier d'Ambohimanarivo pour inaugurer la route Lucien Botovasoa construite en pavé autobloquant. Le président de la République a aussi inauguré le nouveau bureau de la Direction Régionale de la Sécurité Publique à Atsimo Atsinanana. Installé sur une superficie de 2 900m2, ce bâtiment assurera la sécurité et le maintien de l'ordre pour 5 districts, et abritera des violons séparés pour les hommes, les femmes et les personnes vulnérables, des services de Police judiciaire, un bureau pour la Police des mœurs, la Police économique, un service des renseignements et des bureaux pour la Police scientifique.

Piques. Cette descente du président Andry Rajoelina dans l'Atsimo Atsinanana a été marquée par des déclarations politiques. Des piques ont été lancées à l'encontre de ses adversaires. Notamment lors de l'inauguration de la route Tsararafa - Farafangana, durant laquelle il a dénoncé le mauvais état de cette route depuis 2006. Pourtant, la région Atsimo Atsinanana a toujours eu des représentants au pouvoir. " Il y a même eu un Premier ministre originaire de cette région ", a-t-il rappelé. Durant le meeting populaire à Farafangana, Andry Rajoelina a déclaré qu'il accepte de porter le chapeau de l'échec des régimes précédents.

" Je ne vais accuser personne. Redresser un pays ne se fait pas en 2 ou 3 ans. J'accepte d'endosser la responsabilité de tout ce qui n'a pas été réalisé par mes prédécesseurs. Ce n'est pas un problème. Pour ma part, je vais tout faire pour rattraper le retard du développement de Madagascar. Je demande pardon pour tout ce qui n'a pas encore été réalisé ", a-t-il déclaré. En quelque sorte, Andry Rajoelina fait son mea-culpa par rapport au retard du développement du pays. Il a cependant tenu à faire savoir qu'il fournit tous les efforts nécessaires pour y parvenir.

" Toutes vos souffrances, le chômage, l'insécurité et l'inflation m'écœurent. Mais je n'abandonnerai pas ", promet-il. Pour alléger la hausse des prix dans cette partie Sud-Est de Madagascar, le Chef de l'Etat a annoncé que plusieurs tonnes de riz sont déjà à Fianarantsoa et arriveront à Farafangana dans les jours qui viennent. Farafangana bénéficiera aussi du projet ODOF (One District One factory). Il a aussi annoncé que ce district bénéficiera d'un hôpital et d'un stade manarapenitra.

Solidarité. En tout cas, Andry Rajoelina a réussi à restaurer la solidarité et l'unité entre les natifs de l'Atsimo Atsinanana. Tous les Ampanjaka de cette localité et leurs descendants respectifs étaient représentés lors de la cérémonie traditionnelle qui s'est déroulée dans le Tragnobe. Une occasion pour lui de remettre à la population locale une somme d'argent pour financer la construction des 13 Tragnobe ravagés par un incendie survenu au mois d'octobre 2021. Des aides financières ont également été remises aux 53 Ampanjaka de l'Atsimo Atsinanana. La construction d'un Tragnobe commun pour tous les fils de la région a également été annoncée pour marquer la réunification et la solidarité. Un " nofon-kena mitam-pihavanana " a d'ailleurs clôturé cette cérémonie pour immortaliser cette journée.