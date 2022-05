Ile Maurice: Cadavre découvert à Highlands - Abdool Reaz Soogun recouvre la liberté

"Compte tenu de la gravité de l'infraction et de la nature des preuves, le tribunal estime qu'il n'y a pas suffisamment de preuves justifiant la détention prolongée du requérant. Un contrôle strict et une forte caution auraient un fort effet dissuasif sur le demandeur." Propos de la magistrate Magali Lambert-Henry de la cour de Curepipe.

En effet, Abdool Reaz Soogun, chauffeur de taxi, qui est accusé d'avoir agressé mortellement et avec préméditation son ami Darsen Chellen a obtenu sa remise en liberté le 2 mai devant la Cour de Curepipe contre une caution de Rs 300 000 et a dû signer une reconnaissance de dette de Rs 1.5 million. Cela, après avoir présenté sa motion par le biais de son avocat, Mᵉ Rishi Bhoyroo.

D'apres la police, la voiture de Soogun a roulé sur Chellen avant de le traîner sur une distance le 14 mars.

L'enquêteur principal a expliqué en Cour que le suspect a été arrêté le 24 mars à la suite d'une enquête qui fut ouverte suivant la découverte d'un cadavre retrouvé sur le dos à la jonction de Highlands. La victime avait subi des blessures à la tête et des marques ont été retrouvées au niveau de la gorge et la cause du décès est due à un 'slash wounds to the neck'.

Placé en état d'arrestation, Abdool Reaz Soogun a certes concédé qu'il s'est lancé dans une lutte contre la victime mais a démenti l'avoir tué. Il avait volontairement remis sa voiture à la police et des traces de sang ont été détectées tout près d'une des portes du véhicule et un morceau de tissu qui portait plus de sang y a aussi été sécurisé.

"Le rapport du Forensic Scientific Laboratory (FSL) est attendu et les images du CCTV révèlent que la victime est tombée sur la route après une lutte et une voiture a par la suite roulé dessus, le traînant à une distance de 1.5 kilomètre et c'est là que son corps a été retrouvé" dit l'enquêteur.

D'ajouter que deux témoins oculaires confirment la scène. Toutefois, l'arme qui a été utilisée pour trancher la gorge de la victime n'a pas encore été récupérée.

Après avoir été mis en face de ces preuves, la magistrate Magali Lambert-Henry note que les images du CCTV n'ont révélé aucune présence d'utilisation d'arme. Pour toutes ces raisons, elle a accordé à cet homme de 40 ans sa remise en liberté tout en lui ordonnant de ne pas fouler le sol sur Phoenix-Highlands.