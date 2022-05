Ile Maurice: Arrestation de Raquel Jolicoeur - Ses proches disent que le sac ne lui appartient pas

Depuis lundi, le tiktokeur Raquel Jolicoeur, 26 ans, auteur de Polico crapo, fait l'objet de quatre chefs d'accusation provisoires : trafic de drogue, possession d'arme à feu, possession d'explosifs et "threatening to do an act of terrorism".

Mais pour ses proches, ces accusations ne sont que pures affabulations de la police. La famille insiste que Raquel Jolicoeur a été piégé parce qu'il avait fait une vidéo pour dénoncer un policier de la brigade antidrogue, qui aurait reçu de l'argent pour planter de la drogue chez des gens.

Le leader du célèbre groupe Armada 666 sur tik tok dit être en possession d'une vidéo pour soutenir ses dires. "Le sac qui a été saisi ne lui appartient pas. Nous n'avons jamais vu ce sac. Ce sont des policiers qui l'ont placé dans le couloir de la maison et l'ont ensuite arrêté. De plus, l'état de ce revolver en dit long. C'est un vieux revolver de flic", affirme la sœur de Raquel. Cette dernière dit avoir également été menacée par des policiers. "Zot inn dir moi : Fer tention kan to marsé. Twa osi nou pou gagne twa ene zour", raconte-t-elle. Elle dit craindre pour sa sécurité et ne dort plus chez elle depuis ces menaces. Des colis contenant de la drogue, d'une valeur marchande de Rs 6 045 000, un revolver, des munitions et des engins explosifs ont été retrouvés dans le sac en question.

Selon la police, Raquel Jolicoeur aurait déclaré qu'il avait l'intention de lancer des bâtons de dynamite sur les Casernes centrales et sur le Parlement. Nous avons interrogé quelques policiers sur la puissance de ces bâtons de dynamite. "À première vue, ils sont de faible puissance mais il faut attendre le rapport de la police scientifique pour le savoir. Mais ce sont tout de même des engins explosifs, qui vont causer des dégâts", confie notre interlocuteur.

Les proches de Raquel Jolicoeur estiment qu'on essaie de mettre des taches sur ce dernier. "Li pas enn trafikant li ni enn terrorist. Avant, mo pas dir ou non, li ti ena enn bane move fréquentations mais après linn eloigné ek linn sanz la vie. Li pas fréquente personne. Li konn zis la kaz ek fami. Kot mo eter, li ar mwa. Li content la musique, linn sponsor Armada 666. Linn gagne enn bann problème ar bann dimoune avant. C'est zot même ki derrière sa bane zafer-la pou fer li gagne traper ar gard", poursuit la sœur de Raquel Jolicoeur. "Li pa dans mauvais la vie, li vann légumes la gare le Nord.

Nu la famille ale aste à l'encan ek après nou vendé. Nou ena tou nou bann papier. Nu ena nou business card tou", indiquet-elle. Elle ajoute qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent au sujet de son frère, qui est père de famille. "Tou dimounn pe dire li ena enn bel loto. Pas pu li sa. Loto la mo papa kinn aste. Linn zis met haut-parleurs ek enn plak personnalisé pou glacer. Zeness sa, li content rouler ek glacer. Nous ena tou nou papier pou sa loto la osi", ajoute la sœur.

Les proches de Raquel Jolicoeur déplorent la manière dont la police a perquisitionné la maison de celui-ci. "Pourquoi est-ce que la police a manipulé toutes les caméras de surveillance, qui se trouvaient chez lui et a emporté le DVR ? Qu'est-ce que les policiers cherchent à cacher ? Raquel a fait installer ces cameras exprès car il sait que des policiers voulaient le piéger. Et pourquoi mettre une accusation de terrorisme à son encontre alors qu'il n'a pas encore donné une déposition formelle", se demandent-ils.

Rappelons qu'après la perquisition chez Raquel Jolicoeur à Roche-Bois, la mère du jeune homme a fait une entrée au poste de police de Roche-Bois pour dire que la police a endommagé les caméras de surveillance de la résidence et emporté le DVR. Raquel Jolicoeur était dans le viseur des policiers après l'arrestation de son frère Miguel, 20 ans, qui est aussi tiktokeur. Lors d'une descente chez ce dernier à Cité Roma, Riche-Terre, le 27 mars, 150 grammes d'héroïne valant Rs 2 millions, ont été saisis.

La puissance dépend de plusieurs facteurs

Raquel Jolicoeur a été arrêté le lundi 2 mai. Il avait sur lui de la drogue, un revolver et des engins explosifs, selon la police. Il a avoué qu'il avait l'intention de "faire exploser les Casernes centrales et le Parlement". Quelle est la puissance de ces bâtons de dynamite ? Ces derniers devront être examinés par la police scientifique pour déterminer leur puissance. Selon nos recoupements, il y a différents types d'explosifs. En outre, il faut les peser et savoir combien de gramme de poudre contiennent les bâtons et comment ils sont compactés. Par ailleurs, un artificier nous a fait comprendre que c'est différent des feux d'artifice.

L'avocat du prévenu très critique envers la police

Raquel Jolicoeur a été placé en détention "incommunicado" (NdlR : être dans l'impossibilité de communiquer avec quiconque) pendant 36 heures, selon les dispositions de la "Dangerous Drugs Act" et de la "Prevention of Terrorism Act". De ce fait, il n'a pu communiquer avec son avocat pendant ce laps de temps. Une situation que déplore son avocat, Me Sanjeev Teeluckdharry. Lundi, en cour de district de Port-Louis, Me Teeluckdharry a déposé une motion et sollicité la Cour suprême pour qu'elle se prononce sur les conditions de détention de son client, qu'il juge anticonstitutionnelles et s'appuie pour le dire sur l'article 84 de la Constitution. Il a aussi été très critique envers la police. "Éna enn propagann lapolis pou fer krwar li enn téroris danzéré pou détourn latansion lépep lor vré problem dé baz. Sé enn konplo é enn kanpagn dé dénigréman pou anpiet lor so prézompsion dinosans", a estimé Me Sanjeev Teeluckdharry.