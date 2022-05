Ile Maurice: Bras de fer CEB-Terragen - Appel d'Assirvaden pour trouver un accord à l'amiable

Lors de la conférence de presse hebdomadaire du Parti travailliste (PTr), Patrick Assirvaden s'est exprimé concernant le contentieux qui oppose le CEB et la compagnie productrice d'électricité Terragen. Il urge le gouvernement à agir rapidement afin qu'une solution soit trouvée, sinon le pays risquerait gros.

Pour le président du Parti travailliste, Patrick Assirvaden, qui est également le porte-parole du parti sur le secteur énergétique, le Central Electricty Board (CEB) et Terragen doivent se mettre rapidement autour d'une table et trouver un accord à l'amiable. Selon lui, ce n'est pas le judiciaire qui pourrait trouver une solution. "Nous sommes sur la corde raide et on risque d'ici décembre d'avoir de grosses difficultés en matière d'électricité."

Lors d'une conférence de presse hier, Patrick Assirvaden a affirmé qu'on ne peut pas jouer avec le secteur énergétique et qu'il existe de gros risques que les hôpitaux, les prisons, l'aéroport et le port soient privés d'électricité si le gouvernement n'agit pas rapidement. Il dit craindre qu'après 20 ans d'opération, Terragen déclare faillite et on devrait tout recommencer.

Le président du Ptr a demandé au ministre des Utilités publiques de rendre public le contrat entre le CEB et Terragen qui a été signé en décembre 2020. "J'ai entendu Joe Lesjongard parler de l'accord entre le CEB et les Independent Power Producers qui date de plus de 20 ans, mais il y un an et demi un nouvel accord a été signé. Pourquoi ne pas le rendre public sinon la compagnie Terra peut aussi le faire ?" s'est-il demandé.

Patrick Assirvaden a aussi fustigé l'attitude de Terragen qui, après avoir obtenu des windfall gains à la suite de son investissement, a décidé de mettre la clé sous le paillasson tout d'un coup. "Maintenant cette compagnie réclame Rs 700 millions sur des pertes qu'elle subira si elle maintient son opération jusqu'à décembre prochain."

Le porte-parole du secteur énergétique déplore le silence du Managing Director du CEB sur toute cette affaire. "C'est seulement un senior engineer qui est venu à la radio et on sait bien qu'on lui a dit de répéter ce que la direction lui a dicté."

Arvin Boolell est, lui, revenu sur l'affaire du Slovaque Peter Uricek. Il s'est demandé s'il n'y a pas un lien entre lui et la saisie de drogue d'une tractopelle. Il s'est élevé avec force contre la manière de faire du gouvernement et de la police contre ce Slovaque. "Pour moi c'est un cas de kidnapping et c'est une affaire sans précédent dans les annales du judiciaire, car un ordre du judiciaire n'a pas été respecté." Il a aussi déploré la manière dont le président du Bar Council, Yatin Varma, a été traité.

Farhad Aumeer a réclamé que le ministère de la Santé fournisse des chiffres des cas de mortalité dus au Covid-19. "On sait que le variant Delta a été très virulent et nous voulons savoir combien de décès sont dus au variant Omicron pour que la population puisse redoubler de vigilance." Il a mis en garde le ministère de la Santé concernant la vaccination des enfants. "Pour l'heure, seul le vaccin Pfizer BionTech, qui a passé tous les tests de pharmacovigilance, est recommandé. Qu'on n'utilise pas d'autres types de vaccin", a-t-il fait ressortir.