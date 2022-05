Madagascar: Adaptation au changement climatique - Le fonds DFCD, une belle opportunité de financement

Afin d'accroître la résilience des communautés et des écosystèmes vulnérables au changement climatique, le ministère néerlandais a débloqué 160 millions d'euros destinés aux entreprises pour financer des projets environnementaux et sociaux.

Première session d'information, hier, à Morondava, sur le fonds DFCD, un fonds d'investissement en faveur des projets d'entreprises à fort impact environnemental et social. Ce Fonds néerlandais pour le climat et le développement ou DFCD (Dutch Fund for Climate & Development), semble intéresser plusieurs entreprises malgaches dont les activités sont orientées vers l'adaptation au changement climatique. La session d'information d'hier a réuni plus d'une vingtaine d'entreprises en activité dans les régions Menabe et Melaky, manifestant leur intérêt pour cette opportunité de financement et en connaître les critères d'éligibilité.

Le fonds DFCD permet au secteur privé d'investir dans des projets visant l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets dans les pays en développement comme Madagascar. Divers domaines peuvent être concernés : agriculture durable, pêche et aquaculture durables, adduction et gestion d'eau, boisement et reboisement, et bien d'autres. A Madagascar, le DFCD identifiera des projets dans les paysages prioritaires de WWF dans les régions Menabe, Melaky, Atsimo-Andrefana, Diana, Sofia, Sava. Toutefois, les projets d'investissements dans d'autres régions, et répondant aux critères et aux stratégies d'investissement du fonds DFCD, sont également éligibles.

A noter que le fonds DFCD est géré par un consortium composé par Climate Fund Manager (CFM), WWF Netherlands, SNV Pays-Bas (organisation de développement dirigée par la banque néerlandaise de développement entrepreneurial) et FMO.