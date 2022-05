Madagascar: Toliara - Grande marche pour la sécurité alimentaire

Plusieurs entreprises se sont jointes à l'ONG Bel Avenir dans la course solidaire organisée pour témoigner de l'insécurité alimentaire. C'était le 23 avril dernier sur les 30 km de route reliant Toliara et Mangily où les participants ont fait la marche tout en tirant les pousse-pousse " Kata ".

D'après les organisateurs, il s'agit de la 10e édition du " Pousse Me Baby " à laquelle 300 coureurs ont participé. " Le Sud de la Grande île traverse sa pire sécheresse depuis quatre décennies. Plus de 1,14 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et à deux doigts de la famine dans le Sud de Madagascar.

Afin de combattre cette situation de catastrophe et d'offrir une alimentation de qualité à nos bénéficiaires, nous avons organisé cette marche solidaire baptisée " Pousse Me Baby ", Marche à Coco... té de nous ", ont-ils indiqué, en soulignant que la manifestation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la famine dans le Sud du pays. Orange Madagascar, Ny Havana, Librairie Fandrosoana, Quincaillerie du Centre et l'Hôtel Solidaire figurent parmi les sociétés qui ont soutenu l'événement en apportant des appuis logistiques et en sponsorisant les coureurs pour contribuer à la marche.

Les membres d'ADES Madagascar et les femmes soroptimistes ont également participé au défi des 30 km. Par ailleurs, l'ONG Bel Avenir a noté que la course pour cette année était sous le signe de la sensibilisation et de la collecte de fonds autour du thème " Insécurité alimentaire " pour soutenir les enfants du Sud en situation de famine.