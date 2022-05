Madagascar: Filière vanille - Vers la mise en place d'une brigade spéciale de sécurisation

Le gouvernement persiste et signe sur la fixation du prix de la vanille. De nombreuses mesures sont actuellement prises pour sauver cette filière pourvoyeuse de devises.

On peut notamment citer la mise en place d'une brigade spéciale de sécurisation pour protéger la filière des effets dévastateurs des vols de vanille sur pied.

Fermeté. " Aucun exportateur ne devrait vendre la vanille en dessous de 250 dollars le kilo à l'exportation ", a martelé le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, lors d'une rencontre qu'il a eue, hier, avec les acteurs de la filière vanille, à Sambava. En faisant preuve de fermeté, dans l'application de ce prix plancher, le MICC se fixe avant tout comme objectif de protéger les intérêts de tous les intervenants de la filière dont les exportateurs, les préparateurs, les acheteurs, et surtout les collecteurs. " Le respect de ce prix plancher à l'exportation est la première condition rendant possible le prix minimum de 75 000 ariary pour la vanille verte auprès des planteurs ", a ajouté le ministre Edgard Razafindravahy.

Priorité

Une manière de confirmer la volonté du gouvernement de protéger la filière vanille en mettant en priorité les paysans planteurs. C'est d'ailleurs dans ce souci de préserver la vanille malgache qu'une forte délégation gouvernementale a accompagné le ministre du Commerce dans la SAVA pour ce dialogue avec les acteurs de la filière. Il s'agit en l'occurrence du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage Harifidy Ramilison, du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Justin Tokely du ministre de la Justice François Rakotozafy, et du Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie Serge Gellé.

Une batterie de mesures ont été prises durant cette rencontre. Sur le plan sécuritaire par exemple et pour mettre un terme aux vols de vanille sur pied qui sévissent dans la SAVA durant les campagnes, une brigade spéciale de sécurisation sera mise en place. En vue d'une meilleure traçabilité de la vanille, les planteurs, préparateurs et acheteurs doivent être titulaires d'une carte professionnelle. Par ailleurs, la digitalisation de la carte des planteurs de vanille est en cours de préparation pour professionnaliser la chaîne de valeur.

Demi-milliards de dollars

Dans tous les cas, le gouvernement a décidé de multiplier les rencontres et consultations pour le développement de la filière vanille qui joue un rôle important pour l'économie malgache. On rappelle d'ailleurs sur ce point que le ministre Edgard Razafindravahy a rencontré récemment dans son bureau à Ambohidahy, des représentants des planteurs de vanille. Lors de cette rencontre, le ministre a notamment annoncé que l'agrément est délivré à toute personne ayant rempli les conditions pour l'obtenir. Par ailleurs, l'autorisation d'exportation spéciale est supprimée définitivement. On rappelle que Madagascar produit 2 360 tonnes de vanille sur les 3 000 tonnes de production mondiale. La vanille génère chaque année plus d'un demi-milliard de dollars de recettes en devises.