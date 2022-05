Madagascar: Pétanque Doublette Boss - CAI met la barre très-haut

Les concours de pétanque se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est le cas de le dire pour ce concours d'Ambodinisotry du 12 mai prochain en doublette Boss, bien évidemment, sur invitation. Comme son nom ne l'indique pas, il s'agit de faire jouer un Boss aux côtés d'un bouliste de l'élite.

Les inscriptions moyennant un droit de 100.000 ariary par équipe ont déjà commencé depuis le 5 mai et ne prendront fin que le 11 mai au boulodrome du CAI. Là où ce concours diffère des autres, c'est au niveau des primes offertes en sus des coupes. Le premier recevra 2 millions d'ariary contre 600 000 ariary pour le second et 200 000 ariary pour le troisième et le quatrième.

Il reste l'organisation, mais quand on connaît que l'arbitre Juan Éric Rakotondralambo se trouve aux commandes, on est sûr de pouvoir satisfaire tout le monde. L'homme n'est pas, en effet, à un coup près et a fait ses preuves dans ce genre d'organisation. Rendez-vous donc ce 12 mai à Ambodinisotry. Last but not least, les organisateurs vont veiller au grain pour la sécurité des participants. Les pickpockets et autres détrousseurs n'ont qu'à bien se tenir.