Ile Maurice: Hippisme │ Centre "d'entraînement" privé de Petit-Gamin - Développement tous azimuts, les enjeux

Le centre de Lee Shim est un gigantesque chantier qui sort de terre. Une opération 24/7 s'y déroule actuellement pour parfaire la réputation naissante de ce centre d'entraînement privé de classe mondiale. Mais pas que ! Une piste en sable fibré (PSF) longue de 1 700 mètres est actuellement en construction. Tout comme une clinique vétérinaire. Va-t-on vers une infrastructure alternative au Champ de Mars ?

Rendez-vous est pris avec le responsable du centre, Nicolas Dupavillon, à 9h30 mercredi dernier. La valse incessante des bulldozers, tractopelles et poids lourds fend le silence de cathédrale qui règne à Petit-Gamin. Néanmoins, les chevaux ne sont nullement perturbés tant la superficie de ce centre est gigantesque, environ 40 arpents.

Le centre d'entraînement de Lee Shim c'est du sérieux. La preuve : 80 boxes ont été construits en un mois. C'est là que notre visite commence. Le confort y est. L'espace a été bien pensé. L'hygiène est de mise. Les boxes sont séparés en "barns" pour éviter les incidents. La piste d'entraînement est juste à côté. Pratique.

Plus loin, 60 autres boxes se perdent dans les bois. On a marché pendant 10 minutes sur un pas allant ! Jadis prévus pour les coursiers en quarantaine, ces boxes accueillent plusieurs chevaux du circuit local. A noter que ce deuxième lot de boxes est pourvu de sa propre piste en sable.

Il est 10h15. Pas de contrainte au niveau du temps pour le training comme à Port-Louis. Deux chevaux effectuent un tour de piste. D'autres en feront de même jusqu'à pas d'heure. Qu'on se le dise : pour bien suivre l'entraînement au sein de ce centre gigantesque il faudra être à plusieurs endroits en même temps et il faudra y être pendant longtemps ! Rappelons que la rue Sir Edgar Laurent - celle entre les loges du Champ de Mars et la piste - doit être rouverte au public à partir de 7h30.

Plus loin encore, 20 autres boxes offrent le même service, bien servis, là aussi, par leur propre piste. Une quatrième phase est prévue au beau milieu de la piste circulaire en construction. A terme, le centre privé compte accueillir plus de 400 pensionnaires, voire plus.

Une aubaine, donc, pour les chevaux sud-africains en transit dans l'île. Les autorités hippiques européennes, asiatiques, ainsi que sud-africaines ont prévu un protocole sanitaire spécial en raison de l'African Horse Sickness (AHS) qui sévit depuis un moment. Tout sujet sud-africain en route vers l'Europe ou ailleurs doit effectuer un mois de quarantaine au pays de Mandela avant d'être en transit pendant trois mois dans un autre pays. Le centre de Lee Shim offre ce service. "On veut en faire un cinq-étoile", s'extasie-t-on.

Ces chevaux, dont beaucoup sont très bien nés, sont pris en charge par l'équipe de Geoff Woodruff, ancien entraîneur cinq fois champion d'Afrique du Sud. Travail de base ou préparation de compétition sont prévus ici à Maurice. Après quoi, les chevaux seront expédiés vers les plus grands hippodromes du monde sous la houlette de leurs propriétaires et entraîneurs initiaux.

L'aménagement imminent d'une clinique vétérinaire permettra au centre d'attirer le transit des meilleurs chevaux mondiaux. Ce qui permettra d'attirer certaines fermes sud-africaines pour la vente de yearlings - "breeze up sales" - destinés à l'industrie locale et internationale.

Petit-Gamin vs Champ de Mars ?

Pour Nicolas Dupavillon, le centre de Petit-Gamin est un centre d'entraînement "à la base". Ce qui saute toutefois aux yeux, c'est l'immense piste qui est actuellement en construction. Il est vrai que le centre, avoue un autre responsable, "ne ressemble à rien en ce moment" - surtout lorsqu'on le compare au Champ de Mars -, "mais l'investissement financier et humain en disent long sur les prétentions de Jean-Michel Lee Shim".

Une "all weather track" longue de 1 700 mètres. La piste fait 20 mètres de large sur son intégralité ! Des stalles de départ pour accommoder 14 chevaux seront à Maurice dans les jours qui suivent. La piste sera pourvue de sable fibré (voir hors-texte). Tenez-vous bien : une ligne droite de 400 mètres est en construction. Le sud-africain Peter Morrison, un ingénieur en piste de compétition hippique reconnu mondialement, est actuellement dans l'île. Son équipe s'attèle à dessiner les contours de la nouvelle piste. Des "rails" en PVC ont été commandés. Les mêmes sont utilisés à Dubaï et en Europe.

Vise-t-on à remplacer le Champ de Mars et le MTC ? "Cela n'a jamais été la raison", avance Nicolas Dupavillon. Le projet de Petit-Gamin est "une suite logique" pour "amener le sport hippique local à un autre niveau". Ce centre, une sorte de "all inclusive", aurait dû être un projet "entamé par le MTC depuis longtemps".

"Petit-Gamin n'a pas l'intention d'organiser les courses lui-même", nous explique-t-on. Le projet actuel cherche à offrir un "centre privé d'entraînement mais aussi, si besoin est, de courses de classe mondiale à l'île Maurice". "La MTCSL, ou un autre organisateur de courses, pourraient, éventuellement, dans le futur, utiliser l'infrastructure de Petit-Gamin pour organiser les courses", a ajouté notre interlocuteur. Le cas échéant, "le Champ de Mars pourrait être utilisé pour les grandes courses".

Piste en sable fibré : c'est quoi ?

Une piste en sable fibré (PSF) est une piste de courses ou d'entraînement (essentiellement pour les chevaux) dont le revêtement est composé de silice pure associée à différents éléments tels que des microfibres synthétiques, des corps gras et des microparticules. Différents champs de courses à travers le monde sont équipés de ce genre de piste (Chantilly, Deauville, Madrid, Cagnes-sur-Mer, Dubaï).

Les palefreniers au centre du projet

"Sans palefreniers rien ne peut être fait", estime Nicolas Dupavillon. Ce dernier explique qu'une proposition visant à changer la vie des palefreniers sera mise en place. Celle-ci vise à offrir un week-end toutes les deux semaines aux employés. D'où des salaires plus intéressants visant à attirer plus de monde. A ce jour, les palefreniers travaillent toute la semaine. Un 7/7 qui "rend difficile une vie familiale". Plus de lads seront recrutés pour aider les palefreniers dans leur tâche. Le modèle de Dubaï serait à l'étude.