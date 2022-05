Ile Maurice: LaKwizinn 2.0

Le départ du directeur du Government Information Service permet de lever encore plus le voile sur le réseau qui encercle jalousement Pravind Jugnauth au PMO et ailleurs.

Les proches de Rudy Veeramundar, qui se sont confiés à l'express, parlent d'un "nouvo Lakwizinn", une sorte de Lakwizinn 2.0, différente de celle qu'avait décrite Roshi Bhadain (qui a coined the term "lakwizinn"). Cette nouvelle version, moins jupitérienne, a coïncidé avec le retour du redoutable Prakash Maunthrooa (l'homme de tous les dossiers) et le gentil "kick upstairs" de Ken Arian (qui n'a pas su démontrer un sens aiguisé de la communication, encore moins une connaissance du fonctionnement de la (vraie) presse).

Arian, qui a fini par retrouver le chemin de l'aéroport, avait, du reste, fait de l'ombre aux journalistes qui se sont déguisés en communicants, comme Veeramundar, Meetarbhan et Arouff, qui ont été recrutés par Lakwizinn 1.0 pour que le PM soit gratifié d'une bonne presse, de bonnes Unes et de photos stylisées.

L'objectif n'a visiblement pas été atteint malgré une distribution inégale - et illégale - de la publicité gouvernementale, des fonds publics qui ont été détournés vers des médias chatwas qui ne sont pas du tout crédibles, des attaques sous la ceinture et de l'utilisation abusive de la police et de la MBC. Les relations entre le PMO et la presse indépendante n'ont sans doute jamais été aussi mauvaises, sauf peut-être en 1984.

En désignant la presse comme ennemi systématique, l'ancienne garde rapprochée a poussé le régime sur une voie autocratique de non-retour. Cependant, avec les élections qui approchent, une chute de popularité y compris parmi les 37 % qui ont porté ce régime au pouvoir, et une crise sociale qui couve dans la rue et sur les réseaux sociaux, il était temps pour ce régime d'apprendre à communiquer, en chassant les messagers de mauvais augure, qui sèment la haine au lieu de construire des ponts.

Cette nouvelle version du groupuscule qui protège le PM veut refaire l'image de ce dernier dans le sillage des prochaines législatives, qui pourraient intervenir avant l'échéance 2024. Si, sur le terrain, le renvoi des municipales a été mal reçu dans les villes, les stratèges qui sont aux fourneaux, ayant réalisé que le Metro Express n'a pas eu l'effet escompté sur les citadins, misent tout sur les régions rurales afin de ne pas laisser échapper le pouvoir. La récente allusion aux émeutes de février 1999 s'inscrit dans cette logique de couper le pays en deux : villages versus villes.

Le couple Azim et Sarah Currimjee, Joomaye, Maunthrooa, qui sont les conseillers les plus puissants du couple Jugnauth, après avoir fait déguerpir ceux qui se prenaient trop au sérieux, ont désormais, davantage de pouvoir que tous les ministres réunis, le dernier mot sur toutes les nominations et démissions ou rotations en cours depuis ces derniers mois, que ce soit à Air Mauritius, au Port, ou aux Finances, à la MBC, GIS, Police, ICAC, CEB, GRA, Mauritius Telecom, dans toutes les compagnies de l'État et des corps parapublics.

Le recrutement du personnel et des consultants est fait selon une stricte logique électorale. Ceux qui peuvent rapporter des dividendes sont choisis au détriment de ceux qui n'ont pas de poids électoral. Ceux-là sont débarqués et leur lettre de démission va directement à la poubelle, parce que leur date de péremption est passée.

Parallèlement, les projets, comme la clinique de Joomaye à Curepipe, ou les hippodromes de Balaclava et de Côte-d'Or, accélèrent afin d'être opérationnels durant cette présente législature. Le temps passe vite, le sablier est retourné, la rue hurle, les finances publiques sont dans le rouge - et le couple Jugnauth ne veut pas perdre le pouvoir arraché en 2019. En attendant, d'autres moutons seront sacrifiés. Car il y avait trop de marmitons en cuisine. Lakwizinn 2.0 est composée des Best Chefs. Ils resteront tant que la chaleur sera tenable...