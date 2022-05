Ile Maurice: Bar Council - La marche pacifique des avocats est prévue le 13 mai

Le 13 mai. C'est la date à laquelle les membres du barreau ont décidé de tenir leur marche pacifique à Port-Louis. Le but de cette manifestation est de plaider pour l'indépendance et la dignité du barreau à la suite de l'incident survenu entre Mᵉ Yatin Varma, président du Bar Council, et la police.

Ce jour-là, l'avocat a été bousculé et projeté à terre par des policiers alors qu'il tentait de faire respecter un ordre de la cour qui interdisait au Passport and Immigration Office d'expulser son client Peter Uricek. En dépit de cet ordre, la police a embarqué le Slovaque manu militari.

Lors d'une réunion du Bar Council tenue le 29 avril, décision a été prise d'organiser cette marche et une autorisation auprès du commissaire de police a été obtenue. "La marche pacifique se tiendra entre 10 et 11 heures le vendredi 13 mai et l'itinéraire choisie démarrera à la rue Pope Henessy, devant le siège de la Mauritius Bar Association, et le cortège empruntera les rues Jules Koenig, La Poudrière, Maillard, La Chaussée, Celicourt Antelme, John Kennedy pour terminer à la Place d'Armes", indique la secrétaire du Conseil, Me Mayuri Bunwaree-Ramlackhan.

Toutefois, la distanciation physique doit être maintenue et pour faire respecter les restrictions sanitaires, seuls 50 avocats pourront y participer. Outre l'interdiction d'utiliser des slogans, des hauts-parleurs ou des écrits, le code vestimentaire imposé sera la tenue en noir.