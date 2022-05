Afrique: Un congrès de radiologie pour améliorer l'imagerie médicale en Afrique

Au Togo, c'est le dernier jour ce samedi 6 mai du congrès international de la radiologie de l'Afrique noire francophone.

Pendant trois jours, plus de 300 radiologues africains et leurs collaborateurs européens se sont réunis à Lomé, pour débattre de plusieurs thématiques, notamment comment améliorer l'imagerie médicale en Afrique. Un rendez-vous incontournable pour les radiologues.

Victor Adjenou, radiologue au CHU campus de Lomé et enseignant, a participé aux trois jours du congrès. Il espère apprendre de nouvelles pratiques pour faciliter son travail au quotidien : " Dans les différents enseignements, on appuie sur les nouvelles modalités, à savoir le scanner, l'IRM, le pet scan. Le pet scan et l'IRM ne sont pas des pratiques assez courantes dans nos pays, donc on demande souvent les expertises de nos partenaires européens. "

Pour lui, ces trois jours de travaux ont permis de mettre l'accent sur la formation et aussi de dresser un constat sur le manque d'équipements de pointe pour les diagnostics, notamment dans les centres régionaux éloignés de la capitale. " C'est vrai que la répartition sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas ce qu'on souhaiterait, mais si on prend un cadre éloigné, l'institut sanitaire dans la région arrive à porter au quotidien le diagnostic d'une manière ou d'une autre grâce au fait qu'il a pu se référer à un centre bcp plus proche et bien équipé. "

Autre facteur qui complique le diagnostic des maladies, selon Victor Adjenou, c'est la réticence des populations à se rendre dans les hôpitaux. Il plaide donc aussi pour une meilleure pédagogie auprès des communautés pour les inciter à consulter à temps.