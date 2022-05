Madagascar: Forum des jeunes - Plaidoyer pour un emploi décent

Après deux jours de réflexion lors du forum sur l'emploi et le développement des jeunes, ces derniers ont présenté hier au CCI Ivato les solutions qui devraient être proposées dans ce sens.

Elles s'articulent autour de dix points. Pour l'accès des jeunes à l'emploi décent et productif, les recommandations concernent entre autres la création de centres de formation professionnelle adéquate, l'adaptation des actions aux réalités régionales et locales, la sensibilisation des jeunes à la formation technique et professionnelle ainsi que la mise en place d'un système d'information, d'appui à l'orientation et l'insertion et de suivi au niveau des collectivités décentralisées.

Pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, ces points ont été mis en exergue: le renforcement des formations techniques, professionnelles et entrepreneuriales, la gratuité des droits d'enregistrement de la création d'entreprise, la mise en place de centre d'incubation dans les régions, la facilitation de l'accès au financement ainsi que le développement d'une politique de mise en valeur des produits locaux.

Actions. Pour la mise en œuvre de ces solutions, les représentants des jeunes à ce forum ont recommandé la synergie des actions et la complémentarité des structures et des acteurs de jeunesse. " Nous nous engageons à promouvoir, protéger et respecter et faire respecter les droits en général et ceux des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap en particulier.

Il y a aussi l'égalité du genre pour l'inclusion au monde du travail décent ", ont-ils déclaré. Concernant la mise en œuvre de ces recommandations, le coordonnateur Résident des Nations Unies à Madagascar, Issa Sanogo a fait savoir, à son tour, que ces besoins seront considérés dans les interventions du système des Nations Unies et des autres partenaires de l'Etat en matière d'emploi et de développement des jeunes.