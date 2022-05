Madagascar: Protection sociale - Vers la mise en place d'un registre numérique unique

Tous les ménages ayant déjà bénéficié des programmes de protection sociale seront enregistrés dans une base de données. Une mesure qui a été prise pour permettre aux plus vulnérables de ne pas être exclus de ces programmes

La sécurité sociale à l'ère numérique. Une base de données enregistrant les ménages bénéficiaires des programmes de la protection sociale sera mise en place à Madagascar. L'objectif général de ce registre est de répertorier les intervenants et les acteurs des programmes de protection sociale, les caractéristiques principales des interventions et l'identification des ménages qui sont enregistrés dans les différents programmes sociaux. Il permettra également d'établir une cartographie des interventions.

" Ce registre est très important pour qu'aucun ménage vulnérable ne soit oublié, surtout ceux qui sont dans les zones les plus éloignées. Nombreux sont ceux qui se plaignaient d'être exclus des programmes qui ont été déjà mis en œuvre mais grâce à cet outil, nous pouvons désormais contrôler minutieusement la liste des bénéficiaires et ceux qui devraient encore en bénéficier " , selon le directeur général de la protection sociale auprès du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), Ghisbert Rivomanana. Ces points ont été évoqués hier à Ankorondrano lors du lancement officiel des activités liées à la célébration du mois de la protection sociale. Le thème choisi cette année porte sur " agissons ensemble pour une protection sociale inclusive ".

Activités. Plusieurs activités sont prévues par le MPPSPF et ses partenaires techniques et financiers dans le cadre de cette célébration. Il y a entre autres l'organisation d'un atelier de partage des résultats des évaluations des programmes de protection sociale et plaidoyer en vue de la mise à jour de la SNPS. Il y a également la validation de la stratégie de la communication relative à la protection sociale ou encore l'organisation d'une exposition pour relater les programmes y afférents. La clôture de cette célébration se fera dans la partie Sud de Madagascar où se concentre aussi la majorité des programmes.

" L'objectif final étant de faire en sorte à ce que les ménages vulnérables deviennent autonomes et peuvent subvenir à leurs besoins. Pour y parvenir, nous avons mis en œuvre plusieurs programmes comme les formations professionnelles ou encore l'amélioration de l'équipement agricole des ménages qui vivent de l'agriculture ", explique à son tour le directeur général du Fonds d'intervention pour le développement (FID) , Jaona Andrianantenaina.

Le représentant adjoint de l'Unicef, Jean-Benoît Manhes a quant à lui indiqué que " 83% des enfants vivent dans la pauvreté monétaire et seul 3% des enfants sont couverts par un programme de protection sociale. Pour faire face à cela : il est recommandé que le gouvernement investisse dans une allocation universelle pour les enfants, afin que chaque enfant puisse avoir le meilleur départ possible dans la vie ".