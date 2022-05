Madagascar: Justice - 600 sur 1 000 avocats à Antananarivo

" Si on parle de l'ensemble de Madagascar, le nombre d'avocats est insuffisant. Beaucoup de Tribunaux de première instance n'en ont pas, ou en ont mais un seul ou deux, voire trois seulement ", a confié le bâtonnier Alain Raondry, en marge de la prestation de serment de 39 avocats stagiaires de la quatorzième promotion des avocats, la P14, Zo Manilo, à Anosy hier, tout en continuant qu'" environ 600 avocats exercent à Antananarivo alors que dans tout Madagascar, le nombre est estimé à environ 1 000 ".

Cette concentration des avocats à Antananarivo pourrait être un handicap. " Le Tribunal de première instance d'Ambovombe, par exemple, n'a pas encore d'avocat. À Port-Bergé, il n'y en avait qu'un auparavant mais plus maintenant. À Mampikony, il n'y en a qu'un. Alors que tous les citoyens ont le droit d'être défendu. Cela fait partie du droit fondamental ", poursuit-il.

Les 39 nouveaux avocats stagiaires vont rejoindre leurs aînés de la P13 et de la P12, dans l'arène des Palais de Justice à Madagascar. Ils vont certainement pallier ce manque d'avocats dans ces localités lointaines. Néanmoins, ils doivent d'abord passer les trois prochaines années dans les couloirs de ces Palais, à la recherche et pour défendre la justice et l'équité, afin de remplir leurs obligations légales, mais surtout pour équilibrer la balance de la justice et protéger les plus faibles. Pendant trois ans, ces stagiaires sont soumis à l'obligation de fréquenter les audiences au tribunal, à dispenser des assistances judiciaires gratuites au public, à faire des consultations gratuites et à s'occuper des commissions d'office.

" On encourage les avocats à exercer dans les autres districts. On les encourage parce que nous, au sein de l'Ordre des avocats, ne pouvons pas les obliger à partir dans un tel ou un tel tribunal. Nous faisons partie des professions libérales donc nous ne pouvons pas les obliger, nous ne faisons que les encourager ", indique le Me Alain Raondry. " La dotation des frais de première installation fait partie de cet encouragement ", a-t-il conclu.