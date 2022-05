Angola: Le pays compte 19 chercheurs pour un million d'habitants

Luanda — Avec un univers de onze mille quatre cent trente-trois enseignants dans le sous-système de l'enseignement supérieur, le pays ne compte que 19 chercheurs pour un million d'habitants, contre 472 en Afrique du Sud.

De ce nombre d'enseignants, 40 % sont dans des Institutions publiques d'enseignement supérieur (IES), tandis que 59 % sont dans des établissements privés.

Dans cet ordre, 53,2% ont un diplôme, 35,8% une maîtrise et 10,9% un doctorat.

Ces données ont été avancées par la conseillère de la Banque mondiale, Gorete Capilo Leitão, lors du troisième séminaire sur le diagnostic de l'enseignement supérieur, concernant l'accès et l'équité, la qualité et la pertinence, ainsi que le financement et la gouvernance pour la préparation du Livre blanc (LIBES).

Selon Gorete Leitão, la qualité, la pertinence et l'absence des Angolais dans les principaux indices ont à voir avec l'image présentée par les 85 établissements d'enseignement supérieur, puisque seuls deux IES font partie d'associations internationales et dix déclarent avoir des partenariats avec des IES étrangères, selon les informations sur leurs sites Web.

En ce qui concerne la question du financement aux différents niveaux de l'enseignement, selon la spécialiste, en termes de dépenses, la prévision du quota de l'OGE (Budget général de l'Etat) est le pourcentage le plus élevé pour le secteur de l'éducation, avec une valeur de 388 milliards par rapport aux 85 milliards alloués à l'enseignement supérieur.

De son côté, le directeur national de l'enseignement supérieur, Emanuel Catumbela, a fait savoir que le Livre blanc cherchera à rassembler les politiques de développement du MESCTI pour les dix prochaines années, à identifier à travers le diagnostic présenté les défis auxquels le secteur est confronté et à discuter, entre différents acteurs du sous-système et de la société quelles mesures et politiques doivent être conçues, mises en œuvre et évaluées pour leur amélioration.

Pour le directeur, le sous-système de l'enseignement supérieur angolais a une marge d'amélioration, étant à peine nécessaire un travail acharné avec des contributions de spécialistes de différents secteurs.

Selon lui, il faut travailler pour augmenter le montant des financements, identifier d'autres sources de financement et pas seulement l'OGE, investir dans les infrastructures, la recherche scientifique, vu que la valeur est encore négligeable.