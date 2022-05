Maroc: Béni Mellal - La FMPS et l'AREF veulent développer un préscolaire de qualité

Béni Mellal — La Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS) et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) Béni Mellal-Khénifra ont signé, vendredi à Béni Mellal, une convention visant le développement et la généralisation d'un enseignement préscolaire de qualité au niveau de la région.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuve de la convention-cadre de partenariat signée le 7 avril dernier entre le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports et la FMPS en tant qu'acteur institutionnel de référence qui oeuvre pour la généralisation de l'enseignement préscolaire au niveau national à travers la mise en place d'un système éducatif répondant aux normes pédagogiques de qualité et qui soit accessible à toutes les catégories sociales.

En vertu de cette convention signée par le directeur général de la FMPS et le directeur de l'AREF Béni Mellal-Khénifra, la FMPS assume la gestion directe des classes de l'enseignement préscolaire qui lui sont confiées et contribue à l'amélioration de la qualité de l'enseignement préscolaire, en mettant en place un système intégré de formation des éducatrices et des éducateurs.

La FMPS veillera également, aux termes de cette convention, à augmenter la durée de la formation initiale et continue du personnel de l'enseignement préscolaire en la portant de 750 à 950 heures, et à développer aussi les aptitudes et les compétences professionnelles ainsi que le rendement des éducatrices et des éducateurs.

La convention cadre signée par le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports et la FMPS vise à améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire et à tirer profit de l'importante expérience accumulée pendant plusieurs années par la Fondation dans ce domaine.

En vertu de cette convention, la FMPS se chargera de la gestion directe des classes du préscolaire et de l'instauration d'un système intégré et inclusif pour la formation des éducateurs, le renforcement de leurs capacités professionnelles, le recrutement de profils qualifiés et l'augmentation de la durée de la formation initiale et continue, ainsi que de la mise en œuvre d'un système d'évaluation des compétences acquises par les enfants.

La FMPS se chargera également de la mise à disposition d'outils pédagogiques, de méthodes didactiques et d'équipements appropriés qui tiennent compte des spécificités de ce type d'enseignement.