Angola: Paulo do Amaral inaugure l'exposition "100 Kijila"

Luanda — Une exposition de peinture individuelle de l'artiste Paulo do Amaral, appelée "100 Kijilia", a été inaugurée, vendredi soir, à la galerie Tamar Golan, à Luanda.

L'exposition, qui compte 44 tableaux, sera présentée à la galerie jusqu'au 27 mai.

Selon Paulo do Amaral, "100 Kijila", qui est une expression typique du jargon kaluanda, a été adaptée avec le sens de vivre une paix intérieure permanente et un partage de sentiments positifs de la vie avec les visiteurs.

" L'exposition est une façon de se libérer spirituellement des mauvaises énergies, vulgairement appelé "maingas", et d'autres "malambas "qui, à travers la musique, la danse, le théâtre, la peinture et d'autres expressions artistiques et culturelles, rendent l'esprit plus ouvert, propre et détendu, a-t-il souligné.

Les tableaux, dont les prix varient de 180.000 kwanzas à un million 500 mille kwanzas, ont des noms comme "Com kijila", "Bilu", "Kitandeira", "Espírito Kaluanda", "Olhares", "Pensadores", "Caras", "Borboleta", " Caçadores de borboleta", "A palhada", "Carnaval", "Mascarada", "Romance" et "100 kijila ".

Paulo do Amaral est né à Lisbonne le 15 octobre 1969. Il a réalisé sa première exposition intitulée "Cores e Tons" en Mars 2001 et a depuis participé à 38 expositions individuelles et collectives, les 15 plus récentes entre 2014 à 2021.