Angola: Un député du MPLA défend la lutte contre l'impunité

Menongue (Angola) — Le député à l'Assemblée nationale du groupe parlementaire MPLA, João Pinto, a défendu ce samedi, à Menongue, capitale de Cuando Cubango, qu'en Angola, l'impunité ne peut pas être la culture et les biens publics doivent être préservés.

S'adressant à la presse à l'aéroport Comandante Kwenha, le parlementaire, qui coordonne une délégation de cinq députés du MPLA, qui travaillera à Cuando Cubango pendant trois jours, a défendu la nécessité pour tous les Angolais d'avoir le courage de dénoncer, de collaborer et d'aider afin que la pauvreté et la misère soient combattues et le bien social soit garanti à tous.

Le parlementaire a rappelé que les élections d'août prochain indiquent comme principaux défis pour éveiller, alerter, enseigner et former les jeunes et les électeurs en général que l'histoire de l'Angola, bien que troublée par un processus historique, a été couronnée de succès, car il y a une armée, un système judiciaire, un parlement et un gouvernement.

"Nous devons garder espoir dans le sens de permettre au président João Lourenço de continuer à moraliser la société et d'aider l'Angola à se développer dans la paix et à ne pas tomber dans la vague de pessimisme, que beaucoup essaient de transmettre", a-t-il réitéré.

Pendant trois jours, les députés verront la mise en œuvre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), mais aussi contacteront les électeurs dans la perspective des élections à venir et transmettront l'espoir face aux difficultés rencontrées tout au long de la législature 2017/2022, à cause du Covid-19.

Sur les cinq députés de la délégation, trois sont issus du cercle provincial et deux du cercle national, qui travailleront dans les municipalités de Menongue, Cuito Cuanavale, Nankova, Cuchi, Cuangar et Calai.