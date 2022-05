Cote d'Ivoire: Femua 14 - Plastica s'engage à accompagner le Commissariat général pour de "nombreuses années encore"

Les organisateurs du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) peuvent encore compter sur l'appui d'une entreprise industrielle sise à Koumassi (Abidjan) pour de nombreuses autres années à l'effet de mener à bien leur évènement.

Il s'agit du groupe Plastica spécialisé dans la plasturgie. Abbas Badreddine qui en est le président a donné l'assurance lors d'une signature de convention, à Abidjan le mercredi 4 mai 2022, dans le cadre du Festival, cette année 2022. " C'est avec une joie renouvelée que nous accueillons la délégation du Femua avec qui, nous tissons désormais des liens familiaux ", a laissé entendre le président, Abbas Badreddine. " Nous sommes disposés à accompagner toutes les initiatives du Femua, pour de nombreuses années encore ", a-t-il promis.

Le commissaire général du Femua, Traoré Salif dit A'Salfo, s'est félicité du renouvellement du partenariat avec ce groupe qui est une entreprise responsable et de de fait emploie beaucoup d'Ivoiriens. " C'est une entreprise citoyenne qui œuvre dans le social et qui emploie plus de 1600 personnes en son sein. Nous sommes d'autant plus heureux de ce partenariat, puisque le thème du Femua 14 gravitera autour de l'employabilité des jeunes ", a relevé A'Salfo, avant de revenir sur les grandes articulations de ce rendez-vous culturel d'envergure.

Il faut rappeler que l'édition 2022 du Festival qui verra une dizaine d'artistes ivoiriens et étrangers sur scène se déroulera du 10 au 15 mai à Abidjan et à San Pedro. Il a pour thème : " Entrepreneuriat et employabilité des Jeunes ". La République Démocratique du Congo est le pays Invité d'honneur de cet évènement qui sera parrainé cette année par le Premier ministre Patrick Achi.