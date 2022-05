Afrique: Rotary international - Abidjan accueille la 4ème édition de l'Institut du Rotary en septembre 2022

La Côte d'Ivoire abritera la quatrième édition de l'Institut du Rotary pour l'Afrique à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire, du 05 au 10 septembre 2022

Cette rencontre internationale qui réunira les hauts dirigeants passés, présents et futurs du Rotary ainsi que plus de sept cents membres, issus des 54 pays du Continent Africain, enregistrera également la présence de la Présidente Mondiale 2022-2023 de la première Organisation citoyenne du monde, la Canadienne Jennifer Jones.

Dans le cadre des préparatifs de cet évènement historique, l'Administrateur Élu du Rotary International pour l'Afrique, le zambien Patrick Chisanga séjourne à Abidjan depuis le mardi 3 Mai, à l'effet d'évaluer le point d'avancement des travaux.

Au cours d'une visite d'amitié et de travail qui s'est déroulée le mardi 03 mars au siège du Rotary Club Abidjan Bietry , la Présidente du Comité d'Organisation, la Vénérable Marie Irène Richmond Ahoua, sénatrice de la République et Coordonnatrice régionale du Rotary pour l'Afrique francophone a fait le point des préparatifs et assurer l'Administrateur élu de l'engagement des Rotariens de Côte d'Ivoire et de la disponibilité des autorités ivoiriennes à assurer le succès de ces assises.

Très satisfait de l'évolution des préparatifs, l'Administrateur élu a adressé ses vives et chaleureuses félicitations au Comité d'organisation et a exprimé la reconnaissance du Rotary International à la Sénatrice Marie Irène Richmond pour son engagement profond, son leadership avéré, son sens élevé du service et sa constante sollicitude.

Poursuivant, il a indiqué que le choix de la Côte d'Ivoire se justifie par la stabilité, la disponibilité des infrastructures, la volonté politique et le dynamisme des Rotariens de Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs évoqué les retombées économiques significatives de cette conférence internationale dans notre pays.

Créée en 1905, le Rotary est une organisation de service qui intervient dans le monde à travers sept axes stratégiques que sont : paix et résolution des conflits, prévention et traitement des maladies, eau et assainissement, santé de la mère et de l'enfant ,alphabétisation et éducation de base, développement économique et local , protection de l' environnement.