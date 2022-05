Cote d'Ivoire: Construction de collèges de proximité - La ministre Mariatou Koné satisfaite de l'évolution des chantiers à Eticoon, Moronou et Labokro

Raccourcir les distances parcourues des élèves en vue d'avoir accès à l'éducation, réduire les grossesses en milieu scolaire et régler la question des tuteurs, c'est la vision du Président de la République Alassane Ouattara.

Et pour concrétiser cette vision, dès sa reconduction dans le gouvernement Patrick Achi 2, Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation ne s'est pas faite prier avant de se mettre à la tâche.

Pour elle, l'éducation est un investissement, et cela passe nécessairement par le défi de la qualité. Elle s'est rendue le 5 mai 2022 sur le terrain des sites de construction pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux des collèges de proximité dans les localités de Eticoon, Moronou et de Labokro. Cela, en vue de rassurer l'opinion nationale et internationale, l'ouverture d'une quarantaine d'établissements secondaires à la rentrée 2022-2023. Selon elle, cette première journée est positive. Cependant, il y a quelques difficultés constatées dans un village. Mais la ministre reste optimiste. Cette visite s'inscrit dans le deuxième contrat de désendettement et de développement (C2D2).

Première étape de la visite, la préfecture de Tiassalé où la ministre a procédé aux civilités. Puis, le cap a été mis sur le collège d'Eticoon à base 2 construit sur une superficie de 3 hectares où la ministre a été accueillie par une forte délégation conduite par le préfet. Coût des travaux 159,733.802 F Cfa. Après s'être imprégnée de l'état d'avancement, dame éducation a porté le message du président de la République, Alassane Ouattara. " Le chef de l'Etat souhaite que les collèges soient plus proches des populations. Il veut que les collèges viennent aux populations.

Il aurait souhaité qu'il y ait autant de collèges que de village, pour favoriser la scolarisation des enfants, surtout de la jeune fille ". Poursuivant son propos, elle affirme que les jeunes filles scolarisées auprès de leurs parents étudient mieux et sont moins agressées. C'est là tout l'intérêt des collèges de proximité. La ministre n'a pas manqué de saluer l'Agence française de développement qui, à travers le C2D2 et les partenaires permettent la réalisation de collèges de proximité devient une réalité.

Eticoon, un mérite reconnu

Le choix de visiter Eticoon a été très vite fait par la ministre car, dit-elle, l'école primaire du village qui compose un effectif de 501 élèves, a obtenu un taux de réussite de 97% au Cepe. " Je voudrais féliciter la communauté éducative d'Eticoon, car avec ce taux important, cela veut dire que vous êtes des citoyens responsables pour une école de qualité ", a-t-elle reconnu. Pour finir l'étape, la ministre a offert la somme d'un million de FCFA. A sa suite, Konan Yao Rémi a traduit la reconnaissance du village à la ministre pour l'inauguration prochaine du collège de proximité dudit village. Il a offert un bélier et des couvertures à la ministre. Pour rappel, la ministre sous son ancien portefeuille ministériel avait offert un foyer des jeunes à ladite localité.

Moronou, une fierté

La deuxième étape du périple de la responsable du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation est Moronou, un village situé dans la sous-préfecture de Kpoubo, département de Toumodi, dans la région du bélier. Là également le taux de réussite des élèves au Cepe est impressionnant : 97%. Le collège de proximité a été construit sur une superficie de près de 5 hectares, pour un coût global de 159.733 802 Fcfa. Konan Symplice, président de la mutuelle de développement économique et sociale du Moronou, a remercié la ministre pour ce qu'il qualifie de chef d'œuvre et joyau architectural. Il a aussi rappelé les actions menées par la ministre dans leur localité. Elle leur a permis de bénéficier d'un foyer des jeunes d'une capacité de 300 places. Fofana Adama, directeur régional de l'Education nationale et de l'alphabétisation s'est félicité pour la Drena de Yamoussoukro qui reçoit des collèges de proximité. Il a par ailleurs promis mettre tout en œuvre pour que l'école reste debout, pour une école de qualité.

Au nom de la communauté, il a offert un bélier et des couvertures du pays baoulé à la ministre. A Moronou également la ministre s'est félicitée du travail abattu. Elle a félicité l'opérateur pour le respect du délai et encouragé le personnel à jouer son rôle pour des taux de scolarisation et d'instruction allant jusqu'à 100% à Moronou. Comme à Eticoon,, la ministre a fait parler son cœur en offrant un million de FCfa à la communauté administrative, coutumière et scolaire.

Labokro, la grosse déception

Prochaine étape, Labokro. Un village situé dans la sous-préfecture d'Attiengouakro et qui a obtenu un taux de réussite de 100% de réussite au Cepe. Une fois sur le site, grande est la déception de la ministre qui voit un chantier encore au stade presque embryonnaire. Voyant l'état des travaux, la ministre Mariatou Koné, furieuse, a haussé le ton et a exigé à l'opérateur de respecter les délais de réalisation. S'adressant aux populations, elle a confié, que c'est la raison pour laquelle le Président de la République a demandé aux ministres d'être des ministres de terrain et non de bureau.

Car, sa vision est, selon elle, de permettre des collèges de proximité dans chaque tribu, voire dans chaque village. " Notre souhait est de voir à la rentrée prochaine 95 nouveaux collèges de proximité livrés pour répondre à la vision du chef de l'Etat ", dit-elle, tout en soulignant son envie pressante de voir réaliser ce projet de collèges de proximité. Pour ce qui est du déficit d'enseignants, la ministre assure mettre tout en œuvre pour que cette difficulté soit un souvenir lointain pour les populations.

A côté de cela, la mutuelle de la localité a soulevé plusieurs inquiétudes dont la prime de Coges qui jusqu'à cette période de l'année académique, n'est toujours pas parvenue aux mains des destinataires. A cela, la ministre répond qu'une fois à Abidjan, elle se chargerait personnellement de l'affaire.

Enfin pour achever sa journée, la ministre s'est rendue sur le chantier de construction des lycées mixtes 1 et 2 pour désengorger le lycée scientifique et surtout pour permettre sa réhabilitation avec toutes les commodités méritées. L'ouvrage a été confié à des opérateurs Egyptiens qui construiront des bâtiments entièrement préfabriqués sur 10 hectares. Voyant l'état d'avancement des travaux, la ministre Mariatou a dit avec un air de soulagement : " La Côte d'Ivoire est vraiment au travail avec le Président Alassane Ouattara, l'éducation nationale aussi, avec des chantiers de construction de collèges et lycées de proximité dans tout le pays ".

Bamba Adama Coordonnateur par intérim du C2d rassure de l'effectivité des délais de réalisation

Le point de ces établissements de proximité a été également fait par le coordonnateur du projet C2d éducation formation à la fin de la journée du 5 mai. Il assure que les délais seront respectés par les opérateurs qui devront livrer les établissements fin juillet 2022. 37 autres collèges sont prévus pour la rentrée 2023. Selon lui, les équipements de ces établissements sont prévus pour la troisième semaine du mois d'Août 2022.

A l'en croire les opérateurs ne comprennent que deux langages : leur profit et la pression. " Il y a aujourd'hui une forte pression pour que les entreprises puissent achever leur réalisation. Celles qui ne pouvaient pas tenir du tout dans le "timing", ont été résiliées. Nous avons le soutien du bailleur, l'Agence française de développement, du gouvernement et du Bureau national d'étude technique et de développement (Bnetd) qui assure la maîtrise d'œuvre et bien entendu du secrétariat technique du C2d qui est lié à la primature ", a-t-il rassuré.