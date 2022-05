Angola: La sécurité ferroviaire grâce aux nouvelles technologies

Lobito (Angola) — Des caméras de vidéosurveillance, des drones et des capteurs seront utilisés par les Chemins de fer de Benguela (CFB), de Luanda (CFL) et de Moçâmedes (CFM), dans la protection des voies ferrées et du matériel roulant, pour la sécurité des usagers et des marchandises.

Cette décision a été prise lors de la réunion de concertation sur la sécurité ferroviaire des CFB, CFL et CFM, tenue dans la ville de Lobito, entre les conseils d'administration de ces sociétés, la Police nationale et les magistrats.

Selon le communiqué final, les conseils d'administration des trois compagnies devraient désormais mener des campagnes de communication sur l'importance du chemin de fer, axées sur la nécessité de la sécurité de toutes ses composantes.

L'une des responsabilités de la police nationale sera d'intensifier le contrôle des filières d'achat, de vente et de recyclage des matières ferreuses, selon le communiqué.

Dans son discours de clôture, le secrétaire à l'administration des infrastructures de l'Agence nationale des transports terrestres, Manuel Kanda Kanda, a déclaré que des actions doivent être développées, probablement, à court terme, et que des efforts doivent être déployés de manière conjointe pour les matérialiser.

" Le succès de cette activité ne se reflétera, du point de vue qualitatif, que lorsque les collectivités où passent les trains commenceront à se rendre compte que la préservation de ce bien public satisfait largement la perspective économique des régions, des entreprises et surtout du pays", a-t-il souligné.

Outre les PCA des trois compagnies ferroviaires du pays, la réunion a également compté sur la participation du second commandant de la police nationale, le commissaire en chef António Pedro Candela, et les commandants provinciaux de Benguela, Huambo, Bié, Moxico, Luanda, Kwanza Norte, Malanje, Namibe, Huila et de Cuando Cubango.