Angola: L'Université de Mandume a un nouveau recteur

Lubango (Angola) — Le professeur Sebastião António a été élu vendredi recteur de l'Université Mandume Ya Ndemufayo (UMN), avec 19 voix pour, contre 12 pour son adversaire, le professeur José Luís Alexandre.

L'élu remplace Orlando da Mata, dont il était vice-recteur pour le secteur administratif et financier depuis sept ans.

Le candidat défait a reconnu la victoire de son collègue et dit avoir perdu dignement, promettant de poursuivre son engagement pour contribuer à l'amélioration de l'éducation dans ce sous-système.

Pour sa part, Sebastião António a dédié la victoire à sa famille, qu'il a récemment perdue dans un accident de voiture dans lequel il a été impliqué, promettant de donner le meilleur de lui-même pour la croissance de l'Université.

Créée en 2009, l'UMN couvrait initialement les provinces de Huíla, Namibe, Cunene et Cuando Cubango, mais depuis 2019, par décret présidentiel, elle n'a plus que Huíla et Cunene. À ce jour, il a diplômé plus de 4 000 licenciés, 81 masters et plus de 90 post-gradués en agrégation pédagogique.

Avec cinq facultés, notamment l'économie, la médecine, le droit, l'Institut Supérieur Polytechnique de Huíla et l'École polytechnique d'Ondjiva, l'UMN a inscrit cette année neuf mille étudiants dans ses 19 cours de premier cycle, deux pour la maîtrise et un pour les études de troisième cycle.