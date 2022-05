Congo-Brazzaville: Trois questions à Germain Yamba, président de zone du Lions Club Centre en France

interview

Avocat, docteur en droit, le Franco-congolais Germain Yamba fait partie du cabinet du Lions Club district Centre en France, gouverné par Gervais Loëmbe. À l'approche du cinquième Forum de la Francophonie à Orléans, et à Tours où il réside, il répond sur son engagement humaniste.

En quoi consiste votre mission en tant que président de zone au Lions Club ?

Le président de Zone est un chef d'orchestre. Il est en charge de l'administration de plusieurs clubs. Spécialement la zone que je dirige compte neuf clubs. Dans ma mission, je soutiens le développement des clubs, j'assure la promotion des objectifs de l'association et m'assure que chaque club dans la zone fonctionne selon la constitution et les statuts du Lions Club international ; j'encourage les clubs à participer aux différents congrès qui ont lieu au niveau du district (ou région), aux conventions nationales et internationales. Je rends compte de mes activités au gouverneur de mon district, à savoir, pour cette année 2021- 2022, Gervais Loëmbe, Gouverneur du District 103.

Vos actions s'étendent-elles hors de France ?

Bien évidemment, nous agissons, selon les besoins, pour un environnement soit proche soit lointain, en appui de notre devise " We serve ", littéralement en français " Nous servons ". De ce fait, nous sommes donc au service de toutes les personnes en souffrance tant en France que de par le monde. À chaque fois qu'il y a une catastrophe de quelque nature que ce soit, les lions se mobilisent. Actuellement, nous sommes mobilisés pour l'Ukraine parce qu'il nous est insupportable de voir des personnes qui n'ont rien demandé se retrouver du jour au lendemain dans le chaos.

Mais à côté de ces actions ponctuelles, le Lions Club international intervient au quotidien en rapport avec son attachement à la dignité de chaque être humain. Parmi les moyens prévus pour y parvenir, il y a l'éducation. Sans être exhaustif et pour illustrer mon propos, je vais vous faire part de quelques actions que certains clubs de la zone que j'anime réalisent. Ainsi, au Burkina Faso, nous aidons au développement des écoles primaires dans le département de Bereba.

Cette mission concerne vingt-cinq écoles pour vingt-huit villages : entretien et installation des pompes à eau ; mise en place des jardins d'école créés par et pour les enfants, leur permettant de consommer les légumes frais qu'ils ont cultivés ; apport de fournitures scolaires ; éclairage des salles de classe dont également les parents peuvent profiter et bénéficier ainsi des cours du soir. En Inde, nous subventionnons l'association la Roue de secours au sein de laquelle les membres sont parrains, marraines, sponsors d'enfants. À ce jour, dans la ville d'Accra, au Ghana, 254 enfants sont scolarisés, habillés, chaussés, vaccinés, soignés. Tous font des études et ont la garantie d'obtenir leurs diplômes à la fin des cycles scolaires. Grâce au projet Medico, nous apportons l'aide aux pays en voie de développement.

Objectif ? Redonner la vue aux personnes nécessiteuses, distribuer des lunettes recyclées, permettre aux enfants ayant des déficiences visuelles d'accéder à la scolarisation, mettre en place des campagnes de dépistage. À l'initiative de Gervais Loëmbe, 17000 paires de lunettes ont été distribuées au Gabon et au Congo Brazzaville le 23 octobre de l'année dernière, à l'occasion de la Journée internationale de la vue. Au Sénégal, nous subventionnons une association créée par des médecins de Tours, en France, qui ont installé un centre de santé dans le village de Ndianda. Aujourd'hui, s'y trouve une maternité qui permet que des femmes bénéficient d'un vrai suivi de grossesses et accouchent dans des conditions satisfaisantes.

Quels seront les temps forts du cinquième Forum de la Francophonie à Tours après l'étape d'Orléans ?

Ce sera évidemment un temps fort, de vives émotions à la fin du mois de mai. Savez-vous que la Touraine est une terre de douceur, d'harmonie, réputée pour être le lieu où l'on parle le mieux le français ? Nous vous inviterons à aller à la découverte, à la rencontre de nombreux écrivains, poètes, philosophes tels que Léonard de Vinci, Pierre de Ronsard, François Rabelais, René Descartes, Honoré de Balzac, etc. Savez-vous que la Touraine est la cité des Rois ? Alors nous vous emmènerons visiter le Château de Chenonceaux.

A la rencontre de François 1er, de Henri II de Diane de Poitiers, Catherine de Médicis. Quelqu'un vous dira que, dans ce Château, avait été écrit au XVIII siècle le 1er code des droits de la femme. Mais aussi, sur cette terre de Touraine, il y a du fort bon vin : Chinon, Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, Vouvray, Montlouis sur Loire. Tous les Francophones du monde entier pourront terminer ce forum par une balade dans des caves à vins le long de la Loire, à Vouvray. Surtout ne ratez pas ce rendez Vous.