Congo-Brazzaville: Congo rumba - Zaïko, Les Bantous de la capitale et Yekima sur scène ce 9 mai

La soirée prévue à la Halle de la Gombe, à l'identique de celle organisée le 6 mai à Brazzaville, est en marge de l'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco et du lancement du mois de l'Europe à Kinshasa.

Avec Yekima, le slam s'invite entre deux générations importantes d'acteurs de la rumba, Zaïko Langa Langa pour Kinshasa et Les Bantous de la Capitale pour Brazzaville. Après la rive droite du majestueux fleuve Congo, c'est au tour de la gauche de se laisser emporter par les rythmes familiers de cette musique qui n'a de cesse de les baigner. Les sonorités poétiques du slameur vont se mêler à la fête de la rumba qui est, d'ailleurs, avant tout texte avant d'être mélodie et danse.

Au-delà de ses expressions lyriques, Zaïko Langa Langa, le fameux orchestre du cinquantenaire des deux Congo, a une belle réputation. La danse, c'est l'autre gros atout du mythique groupe de rumba congolaise et cela ne date pas d'aujourd'hui. Sa chance, Jossart Nyoka Longo, son leader et cofondateur, est plutôt bon danseur. C'est souvent sa contrée maternelle, le Kongo central, qui constitue le réservoir riche de cet orchestre qui sait faire danser pas comme un autre à Kin et Brazza. Il a l'avantage de réunir les mélomanes de tous âges.

Joint au téléphone depuis Brazzaville en attendant de traverser le fleuve pour sa prestation de lundi, Monsieur le poésident Yekima a livré ses impressions de la manifestation précédente. Tout comme Les Bantous de la capitale, le slameur a eu le privilège de se produire sur la scène de "Rumba biyenga", la soirée organisée à Brazzaville le 6 mai dont Congo rumba est une sorte de réplique. Un peu dans la continuité de cet événement dont il apprécie l'accueil, il espère produire un effet similaire dans son fief. A Brazzaville, a confié Yeking au "Courrier de Kinshasa", " un grand public s'était déplacé pour prendre part à la manifestation qui s'est tenue dans le hall ".

De son avis, le slameur a précisé avoir presté après la battle des sapeurs et a gardé un agréable souvenir. " C'était magnifique, chaleureux ", a-t-il affirmé d'un ton plus qu'enthousiaste. Il a confirmé avoir eu " de bons retours " de Rumba Mood, le spectacle qu'il a livré accompagné d'une choriste et d'un guitariste. Kinshasa va en second découvrir " ce titre qui va sortir bientôt dont les premières sont livrées sur scène ", a-t-il indiqué. A sa manière, Yekima y retrace l'histoire de la musique qu'a en partage les Congo, précisant encore une fois que " l'oralité de la rumba est mise en exergue de Wendo aux générations plus actuelles en passant par Paul Kamba ".