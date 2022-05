Congo-Brazzaville: Partenariat - L'Espace Opoko intègre le Repaleac

L'adhésion de l'organisation non gouvernementale (ONG) Espace Opoko au sein du Réseau des peuples autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (Repaleac) a eu lieu, le 5 mai, à l'issue d'une signature à Brazzaville.

L'accord a été paraphé par le coordonnateur national du Repaleac, Parfait Dihoukamba, et le chargé de la communication de l'Espace Opoko, Jesse Alex, assisté du conseiller culturel de cette ONG, Paul Makita. Ce protocole d'accord permet dorénavant à l'Espace Opoko d'adhérer au sein du Repaleac qui est une organisation de la société civile d'échelle sous-régionale et un réseau spécialisé de la Conférence sur les écosystèmes denses et humides d'Afrique centrale, plateforme de regroupement des organisations de la société civile, qui œuvre pour la bonne gouvernance et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale auprès de la Commission des forêts d'Afrique centrale.

Depuis sa création en 2003 à Kigali, au Rwanda, le Repaleac et ses réseaux nationaux actifs du Burundi, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de la République du Tchad et de la République du Rwanda mènent des actions en vue de défendre les droits des peuples autochtones et communautés locales, ainsi que la pérennité des écosystèmes auxquels ils sont intimement liés et desquels dépendent leur survie.

Pour le président de l'ONG Espace Opoko, Averty Ndzoyi, le rêve de cette structure a toujours été d'élargir son action au niveau national pour donner les mêmes chances de réussite scolaires aux enfants autochtones de la République du Congo. " Notre adhésion à ce réseau nous permet non seulement d'élargir notre champ d'action au niveau national, mais également de pouvoir bénéficier des expériences d'autres organisations de la sous-région intervenant sur des problématiques de la population autochtone ", a-t-il souligné.

Il a ajouté que c'est en se préparant à élargir son action qu' "Espace Opoko" a installé des bureaux à Brazzaville et Pointe-Noire.

De son côté, le coordonnateur national de Repaleac Congo, Parfait Dihoukamba, pense que l'adhésion d'Espace Opoko permet à ce réseau de pouvoir intervenir d'une manière efficace sur les questions relatives à l'éducation dans toute l'étendue du territoire national. " Espace Opoko est une organisation crédible dont l'efficacité et les résultats ne sont plus à prouver. Son adhésion au réseau est donc une très bonne chose qui nous permettra d'intervenir directement dans les communautés autochtones même les plus éloignées ", a fait savoir Parfait Dihoukamba.

Notons que l'adhésion de l'Espace Opoko intervient au moment où cet espace se prépare à célébrer ses dix ans d'existence, avec en prime des résultats positifs dans l'éducation de la population autochtone du Congo.