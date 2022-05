Congo-Kinshasa: Hommage à Bob Marley - Job Caisse international en concert à l'Institut français

Le reggaeman se produira, le 11 mai à 18 h 30, sur le podium de la Petite Halle en compagnie du Collectif 243band, pour célébrer le 41e anniversaire de la mort du " pape du reggae ".

Annoncé comme " un concert unique ", le show de Job Caisse international portera sur une musique née d'un " savant métissage de reggae et de folk Ntandu ", indique l'Institut français. Puisant dans sa culture, le chanteur rasta, également guitariste, bassiste, claviériste et drummer entend aussi, à l'occasion, " revisiter l'héritage des pères du folklore ntandu ", fierté des habitants des territoires de Madimba et Kasangulu, au Kongo central. Il s'agit notamment de " Beny Matata, Koko Shando, Maneno et Mbata Mbuta ".

Makengo Masaki Job, alias Job Caisse international, passe pour un des actuels musiciens, en vue de l'univers reggae kinois. Et, l'Institut français semble bien enchanté de son retour sur sa scène fort de sa prestation remarquée l'an dernier, la veille de la clôture du festival itinérant Mukongomani. La Halle de la Gombe a dès lors pris soin de préciser, à l'annonce de son prochain concert, que le reggaeman originaire du Kongo central était " l'un des artistes phare de la sixième édition du festival Mukongomani ". Pour cette fois, il " revient à la Petite Halle avec le Collectif 243band pour un concert-hommage à Bob Marley ". D'où sa programmation à la date anniversaire de sa mort intervenue le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, suite à un cancer généralisé.

Tenu pour le " pape du reggae " par plusieurs, le Jamaïcain Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, a vendu plus de deux cents millions d'albums dans le monde, faut le faire ! Chanteur et auteur-compositeur-interprète, il a connu le succès avec "I can see clearly now" , au début des années 1970. Quoique, "No woman no cry" reste cette première chanson qui a bâti sa renommée internationale. Enregistrée en 1975, c'est à ce jour le tube le plus connu mondialement de Bob Marley. Cependant, l'enregistrement de son premier morceau remonte à 1962. Mais à l'époque, ses titres étaient de la mouvance ska, style musical qui a émergé en Jamaïque à la fin des années 1950, et n'ont pas connu de succès.