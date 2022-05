Congo-Brazzaville: Des réflexions pour sortir l'hôpital général Adolphe-Sicé de ses sempiternelles difficultés

La quatrième session du Conseil d'établissement de l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire, tenue le 6 mai, a pris fin sur de nombreuses propositions et recommandations pour sortir cette structure hospitalière de ses difficultés. Les assises ont eu lieu en présence des directrices départementales des soins et services de santé de Pointe-Noire et du Kouilou.

Scruter de fond en comble la cohérence de la gouvernance moderne de l'hôpital Adolphe-Sicé qui doit impacter positivement l'offre des soins et services de qualité, tel a été le leitmotiv des assises. " La quatrième session va nous permette de faire l'état des lieux de la gestion et l'état de santé de notre hôpital, avec pour conséquence immédiate l'élaboration des projets des délibérations à soumettre à la prochaine session du Comité de direction en vue d'une validation", a dit Lambert Chakirou, directeur général de cet hôpital, ouvrant les travaux.

"La tenue régulière des sessions du Conseil d'établissement a pour objectif majeur d'analyser les documents devant être soumis à l'examen du Comité de direction en tant qu'organe de décision devant se prononcer sur les orientations stratégiques de l'établissement et exercer un contrôle permanent sur sa gestion et sa santé financière", a expliqué Lambert Chakirou.

Ainsi, après les présentations de différentes problématiques mises en discussion, les débats et échanges, plusieurs projets de délibérations ont été adoptés, à savoir les comptes administratifs et financiers de 2020 de l'Hôptla général Adolphe-Sicé (HGAS); le plan d'action opérationnelle 2022, nomenclature de cotation des actes médicaux révisés, le projet de budget exercice 2022 de l'HGAS; augmentation de la subvention du budget de fonctionnement alloué à l'HGAS; acquisition d'un générateur d'oxygène, des fauteuils d'hémodialyse et autres intrants complets, des cabinets complets d'ophtalmologie et d'ORL, d'une ambulance médicalisée, d'un cabinet de prothèse dentaire, d'un scanner de 64 barrettes, d'une IRM de 1 à 3 Tesia et d'un mammographe. Les autres délibérations portent sur la construction d'une salle d'accueil humanisée et la réhabilitation du bâtiment des consultations externes et médecine du travail, d'un bâtiment moderne devant abriter le service d'imagerie médicale, d'un bâtiment moderne dénommé "Clinique moderne" devant abriter le service de néphrologie et d'hémodialyse.

"La pertinence de vos conclusions et recommandations confortent la nécessité et l'urgence de tenir des assises qui permettent aux acteurs de la santé des départements de Pointe-Noire et du Kouilou de se retrouver régulièrement en vue de se concerter et trouver des solutions à quelques problèmes comme celui de la référence et contre référence. Travailler en équipe permet aussi d'être plus réactif. La collaboration est un élément important dans le processus de développement de nos structures. Elle permet de favoriser le partage des connaissances, de développer une nouvelle gestion des projets", a suggéré le directeur de l'HGAS." Nous ferons de sorte que ces projets de délibération soient transmis à la prochaine session du Comité de direction pour leur validation et mise en œuvre", a conclu Lambert Chakirou.