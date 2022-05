Congo-Brazzaville: Musique - Elsa Fila met sur le marché le single "Oh yes".

Produit par le label 203 Interactions Productions que dirige Aly Moulady, le manager de l'artiste musicien Elsa Fila, le single "Oh yes" est disponible depuis le 5 mai sur toutes les plateformes de téléchargement légal peu après sa présentation officielle et le show case de l'artiste livré à Pointe-Noire à l'intention de ses fans.

Le single "Oh yes" est un hommage à la femme battante qui a eu un parcours pas du tout facile dans sa vie de couple à cause de ses difficultés de conception. "Je fais partie de ces femmes pour qui la maternité n'a pas été facile. C'est comme une revanche que je prends sur la nature et les encouragements que j'adresse à ces femmes qui ont des problèmes d'infertilité ou de retard d'enfantement.

Pour moi, deux personnes qui se rassemblent et s'aiment doivent continuer leur vie conjugale même si la nature ne leur a pas été clémente. Cette chanson convie aussi les gens à changer de mentalité et à ne pas avoir des comportements négatifs vis-à-vis des couples qui s'aiment car l'amour est plus fort que tout le bien matériel ou autre que l'on peut avoir", a dit Elsa Fila.

Pour elle, la femme doit se battre, se faire une place au soleil et non restée résignée et apathique. Grâce à cette volonté inébranlable, elle a mis sur pied une entreprise qui a fonctionné pendant près de dix ans.

Depuis 2012, Elsa Fila évolue sous le label 203 Interactions et de cette collaboration sont nés de nombreux titres. " Je ne voulais pas que le talent et la voix d'Elsa Fila s'étiolent et disparaissent. C'est pourquoi je l'ai ramenée au-devant de la scène. Ce ne fut pas facile. C'est une façon pour moi de valoriser la femme talentueuse, vertueuse et battante", a expliqué Aly Moulady, son manager.

Après la dédicace digitale de "Oh yes", l'artiste musicienne a offert un show acoustique pour le plus grand bonheur de ses fans enthousiastes et heureux d'avoir passé une belle soirée.

Signalons qu'Elsa Fila qui excelle dans la rumba, le jazz, le funk ou le gospel a déjà sur le marché deux albums et plusieurs singles.