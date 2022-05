Cote d'Ivoire: Comité national olympique - Palenfo transmet son héritage à N'Goan

Élu au deuxième tour du scrutin qui a eu lieu le 30 avril dernier au siège de la Confédération africaine de handball (Cahb), Georges Joseph N'Goan a pris possession, hier, du siège et du fauteuil du Comité national olympique (Cno).

Comme témoins de cette passation des charges, le directeur de cabinet du ministre des Sports, Alla Yao François et de nombreux acteurs du mouvement olympique local.

Dans un premier temps, le président de la Commission électorale, le juge hors hiérarchie Alain Stanislas Séri Zunon, a lu le procès-verbal de l'assemblée générale élective. Un compte rendu fidèle qui note que cette importante réunion s'est déroulée dans les règles de l'art. Il a loué le comportement démocratique des uns et des autres lors du scrutin.

Ensuite, Mme Fofana Nah Aminata, la vaillante secrétaire générale, a dressé la liste des documents qui ont été laissés entre les mains de la nouvelle équipe du Cno dont la composition sera publiée incessamment.

Palenfo a insisté sur certains points qui lui tiennent à cœur, à savoir la réalisation du centre olympafrica de Sanssandra qui devrait être livré dans les mois à venir, le siège du comité national olympique et surtout le musée Georges François Ouégnin.

Des projets qui semblent tenir à cœur à Palenfo, mais aussi au président qui s'installe. En effet, qui mieux que Georges N'Goan pour rendre hommage à l'ambassadeur Georges Ouégnin ? Les deux personnalités, homonymes ne se quittent pas depuis des années. Le président N'Goan est comme un protégé de l'ancien directeur du protocole d'État. Bref. Plus qu'un passage de témoin, l'on a plutôt assisté à la transmission d'héritage entre le général Lassana Palenfo et son cadet, Me Georges N'Goan.

Car en plus des documents qui présentent les acquis de la maison et les projets en cours, le président sortant a adjoint un volumineux répertoire (noms et contacts) de tous les membres du comité international olympique et des comités nationaux olympiques. Sans oublier de lui remettre le livre qui ressasse toutes les offres de la Solidarité olympique. Une véritable boussole pour un nouveau président. Quant à Me N'Goan, il a encore pris l'engagement d'œuvrer avec son équipe à hisser l'olympisme ivoirien à un palier encore plus haut. " J'ai attrapé très fort le témoin et je ferai en sorte qu'il ne tombe pas ", a-t-il indiqué.