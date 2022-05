Cote d'Ivoire: Cohésion sociale, Bonne gouvernance, Covid-19 - La Banque mondiale octroie un prêt de 210 milliards de FCfa au pays

Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Carolie Gervers, ont signé le 6 mai, au Plateau, 3 accords de Financements.

Il s'agit du Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord de Golfe de Guinée (Coso), du Projet d'Amélioration de la Gouvernance pour la Délivrance des Services de Base aux Citoyens (Pagds) et du Projet Stratégique de Préparation et de Riposte à la Covid-19 de la Côte d'Ivoire. Le montant cumulé des trois financements est de 340 millions Usd soit environ 210 milliards de FCfa. A l'occasion, le ministre, au nom du Premier ministre, a réitéré la reconnaissance de l'État ivoirien à la Banque mondiale ainsi qu'à l'ensemble des partenaires au développement, pour le soutien et la grande disponibilité qu'ils ne cessent de manifester au pays, favorisant ainsi les changements structurels et le développement humain en Côte d'Ivoire.

Selon Adama Coulibaly, le Projet de Cohésion sociale des régions Nord du Golfe de Guinée (Coso) permettra d'accélérer le rythme de la transformation structurelle de l' économie, de renforcer l'inclusivité des performances économiques réalisées, et de progresser vers une gouvernance plus participative et renforcée des collectivités territoriales et les communautés, dans les 10 régions concernées, entre autres le Bafing, le Boukani, la Bagoué, le Poro.

Quant au Projet Pagds, il a pour objectif, fait savoir le ministre, de renforcer les capacités du gouvernement en matière de budgétisation, de passation des marchés, d'amélioration des prestations de services ciblés dans l'éducation, la gestion des contrats routiers et la facilitation de l'accès aux services financiers.

Adama Coulibaly a souligné que Projet Stratégique de Préparation et de Riposte à la Covid-19 de la Côte d'Ivoire est la troisième intervention de la Banque mondiale dans le domaine de la lutte contre la COVID-19.

Le ministre a assuré que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour l'utilisation efficiente des ressources mises à sa disposition pour la réalisation des trois projets. Carolie Gervers, a pour sa part rassuré le ministre du soutien de la Banque mondiale dans la lutte contre la pandémie. A l'en croire, son institution continuera d'apporter des ressources nécessaires à la Côte d'Ivoire pour son système sanitaire, la bonne gouvernance et la cohésion sociale.