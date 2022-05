Cote d'Ivoire: Mini championnat de football amateur - La députée Yasmina Ouégnin lance la Ligue de Cocody

La jeunesse et les clubs de la commune de Cocody ont désormais de quoi lutter contre l'oisiveté. Hier, en présence d'une foule de sportifs et de passionnés de la discipline sportive reine sous les tropiques, la députée Yasmina Ouégnin a donné le coup d'envoi d'une compétition qui va durer trois mois.

Elle opposera six équipes : Deux-Plateaux Fc, Delta Académie Fc, Amistad, Lys de la Riviera, Auc et une équipe invitée qui arrive de Saïoua (As Uacom).

La première journée de ce tournoi réservé aux joueurs âgés de 23 ans et moins (U-23) a vu la victoire de Lys de la Riviera sur celle de la formation de Lys sur Deux Plateaux Fc (1-0). L'As Uacom de son côté a battu l'Auc 1-0. En attendant la rencontre entre Dafci et Amistad Fc, aujourd'hui, sur le terrain de la mission Effrata.

Cette épreuve marque surtout le début des activités de la Ligue de football de Cocody. Une structure portée sur les fonts baptismaux par Guy Armand Richmond Moh et ses amis que l'honorable Yasmina Ouégnin a décidé de soutenir. " En effet, depuis environ trois ans, le football, dans notre commune, joue la relégation. Les clubs amateurs de District, DH et D3 sont sans réelle compétition, en raison de circonstances certainement indépendantes de notre volonté. Je pense, notamment, à la pandémie de la Covid-19 dont l'impact négatif sur tous les secteurs d'activité n'a pas épargné le milieu sportif. Sans oublier également les difficultés structurelles et financières connues par tant de clubs, qu'ils soient amateurs ou professionnels ", a rappelé la marraine de cette première édition.

Elle espère surtout que ce mini-championnat permettra aux différentes équipes de Cocody de se confronter, mais également de permettre à la jeunesse de la localité de communier et de s'épanouir autour d'activités sportives saines, tout en leur inculquant des valeurs citoyennes. " Vous comprenez donc mon enthousiasme lorsque j'ai été sollicitée, à l'effet d'être la marraine de cette compétition, requête à laquelle j'ai marqué mon total accord ", s'est réjouie la députée qui, issue d'une famille d'amateurs de sport, croit fondamentalement aux valeurs de cette pratique, à la fraternité que le sport contribue à consolider et à l'amitié qu'il engendre.

Depuis une quinzaine d'années, Yasmina Ouégnin apporte un appui important à plusieurs associations et organisations non gouvernementales qui ont décidé d'accompagner le sport amateur.