Ile Maurice: Les courses de chevaux - Les différents scénarios pour une sortie de crise

Un peu plus d'une semaine après la résiliation du bail du MTC pour l'usage exclusif du Champ-de-Mars par la municipalité de Port-Louis - une décision contestée en Cour suprême par le club bicentenaire -, la situation ne s'est guère décantée dans le milieu hippique.

Entraîneurs, jockeys et tous les autres "stakeholders" de l'industrie hippique ne savent désormais plus de quoi l'avenir sera fait. Si les plus optimistes veulent encore croire en un dénouement favorable, d'autres craignent le pire pour une industrie qui génère pourtant des millions de roupies à chaque tour de piste. Comment sortir de cette crise ? Nous avons tenté d'explorer plusieurs pistes et les différents scénarios possibles après les événements de ces dernières semaines.

Scénario 1

La juge Aruna Devi Narain, qui a déjà écouté toutes les parties concernées dans ce litige cette semaine (MTC/ MTCSL, GRA, municipalité de Port-Louis, ministère du Logement et de l'aménagement du territoire), peut estimer qu'il y a effectivement des "issues" dans toute l'affaire, mais que ces "issues" ne sont pas suffisants devant elle pour nécessiter une intervention de sa part. A partir de là, le MTC et la MTCSL devront explorer d'autres recours légaux. Entre-temps, les chevaux restent à l'écurie pour encore de longues semaines.

Scénario 2

La juge tranche en faveur du MTC qui verra alors ses droits être restitués pour l'usage exclusif de l'hippodrome de la capitale. Les courses pourraient reprendre leurs droits si (i) la MTCSL décide de procéder au paiement de sa licence en acceptant toutes les conditions y relatives et (ii) la GRA accepte d'accorder à la MTCSL sa licence de "racing organiser". Et les voilà partis !

Scénario 3

Le jugement est favorable au MTC et à la MTCSL, mais les parties adverses décident de faire appel. Ce qui compromettrait encore une fois le coup d'envoi de la saison pour une durée prolongée.

Scénario 4

Jugement favorable aux autorités au détriment du tandem MTC/MTCSL. Clap de fin pour l'institution vieille de 210 ans ? Pas nécessairement si un terrain d'entente est trouvé entre toutes les parties concernées. Rien n'empêcherait le ministère du Logement et de l'aménagement du territoire de remettre à la disposition du MTC l'hippodrome du Champ-de-Mars sous de nouvelles conditions. Les chevaux pourraient alors fouler enfin la piste !

Scénario 5

La juge Aruna Devi Narain refuse d'émettre un ordre intérimaire au MTC et à la MTCSL. Les dirigeants hippiques auront deux options :

(a) Le MTC et la MTCSL décident de faire appel de ce jugement, mais entre-temps le Champ-de-Mars reste sous la responsabilité du ministère du Logement et de l'aménagement du territoire. Résultat des courses : la saison ne s'ouvre toujours pas.

(b) Le MTC et la MTCSL ne contestent pas le jugement. Résultat des courses : "Is it Game Over pour le MTC et la MTCSL" ?

Scénario 6

Jugement favorable à la municipalité de Port-Louis. Le MTC et la MTCSL ne contestent pas le verdict. Le Champde-Mars leur échappe. Est-ce la fin des courses hippiques ou verra-t-on alors la naissance d'un nouvel organisateur de courses ? People Turf Plc, une nouvelle entité hippique récemment incorporée, peut alors se manifester et faire une demande pour l'obtention d'une licence de "racing organiser". Les courses pourraient démarrer, mais elles seront orphelines de leur fondateur historique, le MTC.

Scénario 7

Le MTC et la MTCSL n'obtiennent pas d'injonction intérimaire. Le Champde-Mars est confié à une autre entité hippique et les courses reprennent sous la conduite d'un nouveau "racing organiser". Le MTC et la MTCSL logent un "main case" en Cour suprême et réclament des dommages à toutes les parties adverses.

L'entraîneur Ramapatee Gujadhur reçu par le PM

"J'ai quitté son bureau optimiste et les choses vont s'arranger." Voilà, entre autres, ce que l'entraîneur Ramapatee Gujadhur dit dans un communiqué de presse hier aprèsmidi, 48 heures après avoir été reçu par le Premier ministre Pravind Jugnauth. Les deux hommes ont passé en revue la situation très complexe au Champ-de-Mars avec le coup d'envoi de la saison repoussé à plusieurs reprises. "J'avais dit, la semaine dernière, que j'avais d'importantes décisions à prendre, mais entretemps, mercredi dernier, j'ai été bienveillamment reçu par le Premier ministre et nous avons eu une assez longue réunion. Vous conviendrez que je ne peux révéler la teneur de notre conversation. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quitté son bureau optimiste et que les choses vont s'arranger. L'écurie Gujadhur est toujours vivante", déclare Ramapatee Gujadhur dans son communiqué.