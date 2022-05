Ile Maurice: MMA - Lancement de l'Espérance-Trébuchet MMA Club

Le 'Mixed Martial Arts' (MMA) ne cesse de se développer dans les quatre coins cardinaux de l'île. Dans la soirée du 4 mai dernier, la 'Mixed Martial Arts Federation Mauritius' (MMAFM) a lancé 'l'Espérance-Trébuchet MMA Club' dans la région portant le même nom.

Ce dernier a reçu l'appui de Shreedanand Cullychurn, co-initiateur du projet, directeur du groupe d'entreprises Woodpro et homme très engagé dans le social.

L'Espérance-Trébuchet MMA Club est une nouvelle branche de MMA que la MMAFM lance dans le pays. Cette dernière en compte plusieurs dans multiples régions de l'île à l'instar de Quatre Bornes (La Louise), Vacoas, Eau Coulée, Curepipe, Chemin Grenier, Poste de Flacq, St Julien, Sébastopol, Beau Bassin, Rose Hill, Roche Bois et Grand Baie. Selon Avinash Ramtohul, président de la fédération mauricienne de MMA, après le lancement du club de l'Espérance Trébuchet, deux autres suivront, à savoir au Morne et à Ebène (à I-Motion Gym) ; en outre, la MMAFM étudie aussi la possibilité que d'autres clubs de MMA s'ouvrent dans cinq autres régions de l'île.

Cela dit, jeudi dernier, à l'Espérance-Trébuchet, Shreedanand Cullychurn, directeur du groupe d'entreprises Woodpro, explique au public (50 personnes) venu assister à l'inauguration du club de MMA, pourquoi cette discipline intéressetant la région de l'Espérance-Trébuchet. " Nous sommes plusieurs - présents ici - à nous concentrer sur notre région. Nous voulons créer une plateforme pour la jeunesse pour pouvoir combattre le fléau de la drogue et inculquer des valeurs à nos enfants ; le développement de la culture sportive à travers le Mixed Martial Arts en est un des moyens.

Cela contribuera à créer une certaine unité chez les habitants de notre région et nous souhaitons que cela puisse se répercuter au niveau national Nous trouvons, aujourd'hui, que le MMA se développe et qu'elle a beaucoup de branches de l'île. Nous avons demandé à Avinash Ramtohul, président de la MMAFM d'en créer une à l'Espérance-Trébuchet ; Nous sommes convaincus que le sport emmènera l'entente et la stabilité dans notre région." dit principalement Shreedanand Cullychurn dans son discours de bienvenue.

Invité par celui-ci à prendre la parole, Avinash Ramtohul dit en quelques minutes ce qu'est la MMA et qualifie cette discipline de " sport national qui se développe considérablement dans le monde et qui intéresse nombre de personnes dont les jeunes ". Le président de la MMAFM rappelle que ce sport obéit aux règles édictées par la Fédération Internationale de MMA et que c'est cette dernière qui règlemente tout ce qui touche aux compétitions, à la formation des juges, officiels et arbitres ; en sommes, il insiste sur le fait que cette discipline se réfère une panoplie d'activités qui pourraient intéresser des personnes aimant le MMA mais pas forcément désireuses de combattre.

En outre, Avinash Ramtohul précise en quoi le lancement d'un club de MMA à l'Espérance-Trébuchet est important. " Cette région du Nord regroupe beaucoup de talents. Nous avons été en présence de demandes,d'appels, pour avoir des sessions d'entraînement dans cette partie de l'île. Nous avons rencontré les responsables de la région qui ont une organisation extraordinaire. J'ai pu partager avec Shreedanand Cullychurn la mission aussi bien que les idées que nous avons pour notre société, à travers des activités de MMA pour encadrer les citoyens et citoyennes de tous les âges " affirme Avinash Ramtohul qui remercie au passage Shreedanand Cullychurn d'aider la fédération à faire venir prochainement une cage (de combat) de MMA à Maurice.

Puis, le président de la MMAFM annonce que les sessions d'initiation au MMA débuteront incessamment avec un entraîneur désigné par la Fédération mauricienne. Et ce, pour encadrer aussi bien les participants que participantes de tous les âges selon les règles de la Fédération Internationale de MMA, selon une certaine discipline. Notons également les mots prononcés à l'assistance par Palvinasha Ramdoyal pour encourager l'aile féminine du club à pratiquer le MMA. Après cette allocution, une quinzaine d'athlètes de la MMAFM donnent une démonstration de MMA - devant un public conquis - dans la salle d'entraînement de l'Espérance-Trébuchet MMA Club.

Zoom sur Shreedanand Cullychurn

Shreedanand Cullychurn, 58 ans, est directeur du groupe d'entreprises Woodpro qu'il gère avec ses trois fils. Tout en étant dans le business du recyclage, dans l'agriculture et l'exportation, il est très actif au niveau social. " Nous nous intéressons beaucoup au social. Nous le faisons depuis plus d'une vingtaine d'années. Dans le même bâtiment dans lequel se trouve le club de MMA, à l'Espérance-Trébuchet, se trouve un espace pour, entre autres, l'enseignement du sanskrit et de la danse classique indienne.

Chaque jour, nous donnons aussi à manger aux nécessiteux de quelque confession qu'ils soient " dit Shreedanand Cullychurn. Mais celui-ci n'est pas seulement quelqu'un d'actif au niveau social. Il dit être aussi quelqu'un de dévoué au sport. " Arbitre de la MFA dans les années 2002-2003 dans plusieurs stades du pays, j'ai aussi été président de l'Association Sportive de Rivière-du-Rempart et ai aidé beaucoup de jeunes au nouveau du football, en première division ". Selon lui, le MMA a de bonnes chances d'avoir du succès dans d'autres régions du nord. " Aujourd'hui un club de MMA est lancé à l'Espérance-Trébuchet. Demain, ce sera peut-être à Rivière-du-Rempart ou alors à Fond-du-Sac ou Piton, qui sait ? ".