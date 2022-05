Algérie: Journée de l'Energie - Nécessité de s'orienter vers l'investissement dans l'hydrogène

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a affirmé, samedi à Alger, que les mutations que connaît le monde dans le domaine de l'énergie imposent de s'orienter vers l'investissement dans l'hydrogène, un créneau dans lequel l'Algérie dispose de grandes potentialités.

S'exprimant à l'occasion de la 26e Journée de l'Energie, M. Zeghdar a déclaré qu'au regard des changements que connaît la scène énergétique mondiale, l'Algérie est désormais appelée à s'intéresser davantage à l'investissement dans l'exploitation des potentialités dont elle recèle y compris l'hydrogène vert.

Il convient donc de mettre en place un plan d'action à court et à long terme en coordination avec les sociétés spécialisées et les différents acteurs dont la société civile, en vue d'encourager l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables et les filières industrielles concernées, a recommandé le ministre qui a fait valoir que "le travail collectif est indispensable pour réaliser une transition énergétique efficace".

A la faveur des atouts qu'elle possède pour développer l'hydrogène, l'Algérie peut devenir un acteur énergétique mondial et être ainsi bien placée pour atteindre les objectifs dans le domaine de la transition énergétique et mieux lutter contre les changements climatiques, a soutenu le ministre.

Ainsi, le développement de l'hydrogène renforcera la croissance de plusieurs branches industrielles telles que l'industrie de l'ammoniac, les engrais, les tissus industriels, la chimie industrielle et l'électronique, a-t-il poursuivi.

M. Zeghdar a appelé les investisseurs algériens à conclure des partenariats avec les opérateurs des pays pionniers dans le domaine de la transition énergétique et de l'efficacité énergétique à même de leur assurer le transfert des technologies de pointe dans ce domaine.

Ces efforts seront accompagnés par la mise en place de cadres juridiques et réglementaires pour inciter et encourager l'investissement, la recherche et le développement ayant trait à la transition énergétique, a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Industrie a rappelé que la nouvelle loi relative à l'investissement qui sera débattue dimanche au Conseil des ministres, contribuera à améliorer le climat des affaires et facilitera l'acte d'investissement à travers l'assouplissement des procédures administratives.