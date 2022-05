Algérie: Tirer profit des résultats de la recherche scientifique pour renforcer la sécurité énergétique

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a insisté, samedi à Alger, sur la nécessité de mettre à profit les résultats de la recherche scientifique dans les universités et les instituts algériens pour renforcer la sécurité énergétique du pays.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la 26e Journée de l'énergie, M. Benziane a fait savoir que la stratégie de son secteur reposait sur "le renforcement du partenariat et de la coopération entre les différents secteurs gouvernementaux concernés, le tissu de la recherche, ainsi que les opérateurs économiques et les professionnels, et ce, afin de concrétiser et de développer des thèmes de recherche communs".

Il s'agit également de mettre en place des méthodes innovantes pour employer les nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie dans le but de répondre aux besoins nationaux et aux exigences de l'environnement socio-économique dans ce domaine, et ce, dans l'objectif de doubler la production et de développer la transformation industrielle et la transition énergétique.

Après avoir souligné l'attachement de son secteur à contribuer activement à assurer la sécurité du citoyen, dans ses trois dimensions, énergétique, alimentaire et sanitaire, M. Benziane a appelé à "traduire les résultats scientifiques et ceux de la recherche en stratégie de développement et de relance économique au service de la veille stratégique efficace du pays".

A cet égard, le ministre a précisé que l'Algérie disposait de capacités importantes dans toutes les formes d'énergie, l'habilitant à être une région d'énergie renouvelable et propre, reliant l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, car étant un pays pivot sur le continent et en Méditerranée.

Ainsi, "l'Algérie est appelée, aujourd'hui plus que jamais, au vu de ses capacités matérielles et climatiques importantes, et de ses ressources hydriques et énergétiques, à développer une stratégie à court, moyen et long terme afin de garantir sa sécurité énergétique nationale, tout en s'adaptant à la quatrième révolution industrielle mondiale, a soutenu M. Benziane.