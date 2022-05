Algérie: Ligue 2 (28e j) - Victoires des leaders, la course à l'accession reste indécise

Alger — La 28e journée de Ligue 2 de football, disputée samedi, a été marquée par les victoires des équipes toujours en course pour l'accession en Ligue 1, à savoir, le CR Témouchent et le MC El Bayadh co-leaders à l'Ouest, ainsi que l'USM Khenchela et la JS Bordj Ménael à l'Est.

Dans le groupe Centre-Est, l'USM Khenchela vainqueur du derby des Aurès devant le CA Batna (2-1), a réussi à conserver son fauteuil de leader avec 63 points, soit deux longueurs d'avance sur son poursuivant direct, la JS Bordj Ménael également victorieuse à domicile du MC Eulma (2-1).

A deux journées de la fin du championnat, le suspense reste entier pour la course à l'accession avec un léger avantage pour l'USM Khenchela, qui affrontera deux équipes de bas de tableau en lutte pour le maintien à savoir le MO Bejaia (29e journée) et HAMRA Annaba (30e journée).

De son côté, la JS Bordj Ménael sera en déplacement chez l'USM Annaba avant d'accueillir la JSM Skikda lors de la dernière journée. Autant dire que l'accession en Ligue 1 sera arbitrée à distance par les deux équipes d'Annaba (USMAn et HAMRA).

Dans la lutte pour le maintien, le MO Bejaia (12e - 34 pts) a décroché un précieuse victoire devant l'AS Aïn M'lila (3-1), qui lui permet de sortir de la zone de relégation occupée, désormais, par le MC El Eulma et le JSM Bejaia avec 32 points, auxquels s'ajoutent le CA Bordj Bou Arréridj (23 pts) et l'IB Lakhdaria (11 pts), déjà relégués au palier inférieur.

Dans le groupe Centre-Ouest, le chassé-croisé entre le MC El Bayadh et le CR Témouchent, co-leaders avec 62 points, continue de battre son plein, après leurs victoires respectives devant le CRB Aïn Ouessara (2-0) et l'USMM Hadjout (1-0).

Les deux dernières journées de compétition s'annoncent explosives entre le MC El Bayadh et le CR Témouchent pour déterminer l'équipe qui accèdera au Ligue 1 la saison prochaine, tant les deux formations ont montré un niveau équivalent tout au long de la saison.

Lors de cette dernière ligne droite, le CR Témouchent accueillera l'ASM Oran avant de se déplacer chez l'USM Bel-Abbes, alors que le MC El Bayadh se déplacera l'ES Ben Aknoun avant de recevoir le MC Saida.

Dans le bas de tableau, l'ASM Oran (9e - 37 pts) et le WA Boufarik (11e - 35 pts) se sont extirpés de la zone de relégation, à la faveur de leur succès respectif devant l'ES Ben Aknoun (2-0) et le MCB Oued Sly (2-1), alors que l'USMM Hadjout battue à domicile par le CR Témouchent (0-1) est désormais le premier relégable devant le CRB Aïn Ouessara (31 pts), l'USM Bel-Abbès (23 pts) et le SC Aïn Defla (7 pts).

La 29e et avant dernière journée de Ligue 2 se déroulera le samedi 14 mai, selon le programme de la Ligue nationale de football amateur.