Sénégal: Examens blancs ou essais - Un baromètre pour jauger le niveau des candidats

Dans deux mois, auront lieu les examens de fin de cycle pour l'élémentaire (Cfee et Entrée en 6ème). Dans cette perspective, des établissements organisent, un peu partout, des essais ou examens blancs pour les candidats inscrits. Un moyen pour plonger déjà ceux-ci dans l'ambiance de l'examen final et de jauger en même temps leur niveau.

Il est 10 heures passées de 30 minutes à l'école élémentaire Souleymane Wade, sis au quartier de liberté 5. À cette heure de la récréation, la cour grouille d'élèves. Les potaches jouent et courent dans tous les sens. Des cris et hurlements surgissent également de partout. Quant aux enseignants, certains sont réunis dans une des salles de classe de l'établissement et échangent. D'autres profitent de ces minutes de pause pour corriger ou feuilleter les cahiers de devoir des élèves.

Interpellé sur l'importance de l'organisation des examens blancs dénommés également " essais " pour les candidats au Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) et à l'Entrée en 6ème, Mamadou Saliou Diallo, instituteur, trouve que c'est une très bonne idée. Il estime que les examens blancs constituent un moyen de renforcement du niveau des élèves dans la perspective des examens. Ils contribuent, dit-il, à relever le taux de réussite à l'examen final. Son collègue Pape Makha Ndiaye partage le même avis.

Maître titulaire en classe de CM2 dans le même établissement, M. Ndiaye mesure également à sa juste valeur l'impact que ces essais ont sur les résultats de l'examen final. Pour lui, ces épreuves constituent un avant-goût et un moyen de mettre les candidats en confiance. Les examens blancs permettent aussi de jauger leur niveau car, dit-il, il est constaté que les élèves qui réussissent pour la plupart aux examens blancs sont également ceux-là qui passent à l'examen final du Cfee et de l'Entrée en sixième. Son école organise, chaque année, au moins 4 sessions à ce sujet afin de plonger très tôt les potaches inscrits au Cm2 dans l'ambiance et l'atmosphère de l'examen.

" Nous faisons subir à nos candidats quatre essais organisés en interne sans compter l'examen blanc départemental piloté par l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) au niveau départemental ", renseigne M. Ndiaye. " Plus nous aurons l'opportunité de multiplier les essais, mieux c'est. Ce sera une occasion de faire des remédiations au niveau des matières que les élèves ne comprennent pas bien ", soutient le Maître de Cm2. Il précise que cette année, son établissement a déjà organisé deux essais. Les deux sessions ont été sanctionnées par des taux de réussite appréciables, a-t-il révélé sans donner de chiffre. Un résultat qui permet à l'enseignant de rester optimiste pour ses candidats qui doivent aussi passer les épreuves de l'examen blanc départemental, ce 18 mai 2022.

Une aubaine pour se rattraper

Maître en classe de Cm2 à l'école Liberté 1, Monsieur Loum pense que les examens blancs peuvent être considérés comme des évaluations partielles qui doivent suivre impérativement les enseignements-apprentissages. Ces évaluations, soutient-il, permettent aux enseignants de revoir certaines leçons qui n'ont pas été bien maitrisées par les candidats, de corriger aussi certaines lacunes dans la perspective des examens. C'est aussi l'avis du Directeur de l'école Masse Massaer Niane 1 de la Sicap, Abdoulaye Niang. À ses yeux, ces épreuves organisées en interne dans les écoles élémentaires constituent un puissant moyen de remédiation. " Ces essais et évaluations partielles permettront aux enseignants et à l'Ief d'avoir un carnet de bord pour identifier les problèmes et y remédier en vue de mieux préparer l'élèves à l'examen final ", dit-il.

Le Directeur d'école de souligner qu'après avoir constaté une légère baisse de niveau lors du premier essai organisé par son établissement par rapport à l'année dernière, la direction a vite fait de prendre une batterie de mesures pour renforcer les contenus pédagogiques dans certaines matières comme le français et les mathématiques. " Actuellement, les élèves de Cm2 sont convoqués à partir de 7 heures et demi jusqu'à 8 heures 30. Ils ont 30 minutes pour faire des exercices. Les lundi, mardi et mercredi, nous travaillons sur les mathématiques et les jeudi et vendredi sur le français ", renseigne le Directeur d'école.

Une activité encadrée par l'autorité académique

Outre les initiatives développées à l'interne, dans les établissements, l'Inspection de l'éducation et de la formation (Ief) de chaque circonscription académique, organise également des essais départementaux. Communément appelés examens blancs, ces essais départementaux sont organisés dans chaque circonscription scolaire, au moins deux fois l'année, indique Kabiné Diané, Ief des Parcelles assainies, au téléphone. " Ces évaluations sont institutionnalisées, encadrées et sont soutenues par tout un dispositif d'accompagnement ", précise l'Inspecteur Diané. Au niveau des Ief, soutient-il, le dispositif organisationnel se traduit par la mise en place de centres et jurys à l'image de ce qui se fait à l'examen final. L'Inspecteur de l'éducation et de la formation d'ajouter qu'une analyse globale des résultats par école, par district, par discipline s'effectue avant de procéder au classement à travers un mécanisme particulier. A la fin des essais ou examens blancs, une rencontre de partage des résultats est organisée avec les Directeurs d'écoles et les autres membres de la communauté éducative, indique Kabiné Diané.