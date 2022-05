Congo-Kinshasa: Littérature - La RDC à l'honneur aux Editions l'Harmattan

Le livre du Congolais Thierry Bayllon Gaibene, " Faire de la RDC un levier pour la planète : itinéraire d'un chef d'entreprise en France et homme politique congolais ", a été baptisé le 6 mai 2022.

Les Congolais et leur pays, la République démocratique du Congo (RDC), ont été à l'honneur le 6 mai aux Editions l'Harmattan à Paris, avec le vernissage du livre du bourgmestre de la commune de Bandalungua, Thierry Bayllon Gaibene, en présence de plusieurs personnalités, membres de la communauté littéraire mondiale, des Congolais de la diaspora et des invités. L'ambassadrice de la RDC en France, Isabel Tshombe, a été représentée à cette cérémonie solennelle par la chancelière Germaine Lubasu.

Ce livre dont le titre est " Faire de la RDC un levier pour la planète : itinéraire d'un chef d'entreprise en France et homme politique congolais ", a retracé le parcours de ce Congolais, chef d'entreprise, en France et en RDC, et homme politique-bourgmestre de la commune de Matete puis, actuellement, de celle de Bandalungua.

Dans ce livre, qui est loin d'être une autobiographie ou un document chronologique (les faits n'y sont pas présentés dans l'ordre temporel), Thierry Bayllon Gaibene a partagé son expérience dans les affaires et dans la politique, pour tirer des conclusions. Il s'est efforcé de relater ce qu'il a fait, en tant que chef d'entreprises, en France, et homme politique congolais de la diaspora ainsi que comme bourgmestre de ces deux entités territoriales décentralisés.

L'objectif n'était pas, selon l'auteur, de mettre à la place publique ses réalisations. Mais, plutôt, de partager avec ses lecteurs ses expériences, qu'il n'a pas voulu circonscrire dans un espace géographique pour construire un monde meilleur et faire de la RDC, dont les potentialités sont énormes et mondialement reconnues, un véritable levier pour l'avenir de la planète tout entière.

Ces expériences, dans la formation dont il a bénéficié de l'Hexagone, son pays d'adoption, ainsi qu'entant que chef d'entreprise et un acteur politico-administratif lui ont permis de forger une vision du monde qui, pense-t-il, une fois appliquée à son pays, la voie serait bien tracée pour son développement et son épanouissement.

Les conclusions qu'il a tirées à la fin de ce livre ont donc été forgées par ces expériences qui n'ont pas été vécues par tout le monde qui aspire à être utile pour son pays. C'est pourquoi, telles qu'elles lui sont revenues en mémoire, il les a transcrites pour les mettre à la disposition d'un public beaucoup plus large que celui qui les a vécues en France et dans les deux communes de la capitale congolaise : Matete et Bandalungwa.

Notant qu'il était difficile de tout mettre en détail à l'écrit, l'auteur a avoué s'être efforcé de donner les grandes lignes de ses actions qui ont facilité ces conclusions. Après Paris, ce livre qui est déjà en vente aux éditions l'Harmattan, sera également présenté au public kinois, lors d'une autre cérémonie analogue qui sera organisée dans les tout prochains jours.