Afrique: Stage du CHAN des Léopards de la RDC en Algérie; les clubs russes exclus des compétitions

Les Léopards de la RDC en stage de 12 jours en Algérie en 14 juin pour préparer le CHAN 2023 avec le Sénégal, l'Algérie, le Mali et la RDC. La FIFA visiter les villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les clubs russes exclus des compétitions européennes.

Une délégation de la FIFA a commencé sa visite dans chacune des neuf villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour la première étape, la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, Dave Beeche, PDG de cette compétition et Jane Fernandez, directrice des opérations, sont à Brisbane en Australie depuis vendredi, pour rencontrer des acteurs du sport et tourisme. Ils ont visité le stade de Brisbane d'une capacité de 52 500 places, et qui a déjà accueilli plus de 18 millions de spectateurs et plus de 750 grands événements sportifs nationaux et internationaux, dont la Coupe d'Asie de l'AFC 2015, la Coupe du monde de rugby 2003. Brisbane acueillera aussi les Jeux olympiques et paralympiques de 2032, apres avoir hebergé les Jeux du Commonwealth en 2018.

Les clubs russes ne disputeront pas les compétitions européennes, à savoir la Ligue des champions, la Ligue Europa ou encore la Ligue Europa Conférence, en 2022-2023, a annoncé lundi l'UEFA, qui a par ailleurs décidé de remplacer la Russie par le Portugal pour l'Euro-2022 féminin se déroulera du 6 au 31 juillet en Angleterre. Cette mesure vient renforcer la mise à l'écart du football russe, déjà exclu fin février par la Fifa du Mondial-2022 à venir cet automne au Qatar, pour lequel la sélection russe masculine, quart de finaliste du Mondial-2018 organisé en Russie, pouvait encore se qualifier. La Fédération russe de football a retiré le 30 mars son recours contre la décision de la Fifa de bannir sa sélection des competitions.